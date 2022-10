Dupla investigada por roubos no comércio de Xapuri cai nas mãos da Polícia Civil

A criação do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira para combater a criminalidade nas áreas limítrofes entre o Acre e a Bolívia demonstra estar atingindo resultados positivos em uma região em que o combate ao crime, de maneira especial o organizado tem sido um grande desafio para as forças policiais.

Nas cidades brasileiras de Epitaciolândia e Brasiléia, que fazem divisa com Cobija, a capital do departamento boliviano de Pando, a gestão da segurança pública de maneira integrada com as autoridades bolivianas sempre foi um objetivo considerado distante por uma série de fatores, sendo um deles a abertura da fronteira.

A circulação entre as três cidades-gêmeas acontece de maneira livre, sem que haja um controle rigoroso de quem entra e sai nos dois países. Essa é uma circunstância altamente facilitadora para a prática de crimes em ambos os lados da fronteira, perpetradas por criminosos dos dois países.

Se não há uma fiscalização efetiva nas duas pontes que ligam Epitaciolândia e Brasiléia à Cobija, a colaboração entre as polícias dos dois países se torna um fator preponderante para o controle dos índices de criminalidade na região. É um dos exemplos dessa parceria ocorreu nesta semana.

Na última quarta-feira (12), o 5º Batalhão da Polícia Militar foi comunicado via Copom – Centro de Operações Policiais Militares – da ocorrência de um sequestro em andamento cuja vítima era um motorista de aplicativo, que foi rendido no bairro José Hassem. Já no lado boliviano, o profissional conseguiu fugir e pediu ajuda.

Um amigo do motorista que do lado brasileiro monitorava o veículo roubado acionou a Polícia Militar, que comunicou o fato à Polícia Boliviana. Horas depois, os dois assaltantes foram presos por uma guarnição comandada pelo major Ruddy Rojas. Eles já estavam na estrada com destino a Guayaramerín, onde o carro seria vendido.

Os policiais militares brasileiros do 5º Batalhão receberam os assaltantes das mãos dos policiais bolivianos em uma das trancas e os conduziram para a efetivação dos procedimentos policiais no lado brasileiro. O veículo roubado também foi recuperado e restituído à vítima.

Foram presos o brasileiro Kildere Júnior Gomes Lima, de 19 anos, e Juan Carlos Nativi, de idade não informada. O primeiro, inclusive, havia sido preso há cerca de 40 dias em Rio Branco em posse de uma arma de fogo e de uma motocicleta com restrição de roubo. Ele foi posto em liberdade dias depois.

Após serem entregues pela PM na Delegacia de Polícia de Epitaciolândia, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante pelo delegado titular do município Luís Tonini, os dois criminosos foram encaminhados para o sistema prisional na capital acreana na manhã da última quinta-feira (13).