Prouni: estudante em lista de espera tem até hoje para comprovar dados

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) completou 6 anos de presença efetiva no município de Xapuri nesta quinta-feira, 13 de outubro. A corporação foi instalada na cidade em 2016, ainda como companhia subordinada ao 5º Batalhão do Alto Acre, sediado no município de Epitaciolândia.

Somente em 22 de maio de 2018, através de portaria governamental, a unidade de Xapuri foi elevada ao nível de batalhão, se tornando o 8º BEPCIF – Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal. O primeiro comandante foi o então 2º Tenente Marcelo Melo de Andrade.

A estrutura da corporação em Xapuri está situada no Aeroclube da cidade, contando hoje com um contingente de 19 bombeiros militares, responsáveis por todas as ocorrências no município, zonas rural e urbana, o que otimizou o tempo de resposta para população atendida.

A comandante do batalhão, tenente Laiza Mendonça, destacou a importância da implantação da unidade em Xapuri, que tornou possível trazer para a cidade o projeto Bombeiro Mirim, uma iniciativa marcante nas vidas de crianças e adolescentes do município.

“Dentre os tantos serviços prestados por esta unidade, podemos destacar os atendimentos de primeiros socorros, mergulho, busca e resgate de pessoas, captura de animais, combates a incêndio urbano e rural, corte de árvores, apoio em desastres ,defesa civil, vistorias técnicas, laudos e vistorias, dentre tantos outros”, ressaltou a militar.

Nesta quinta-feira, aconteceu uma solenidade alusiva à data dos seis anos de presença do Corpo de Bombeiros no município, ato em que houve a entrega de algumas estruturas e equipamentos novos, além da assinatura da ordem de serviço para a reforma da sede do 8º Batalhão.

O investimento para recuperação do prédio será em torno de R$ 250 mil, proveniente de recursos próprios do Estado. O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, fez o anúncio junto com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Dantas.

“Os bombeiros salvam vidas e merecem essa atenção. O governo do Estado tem o compromisso de reformar as estruturas das sedes do Corpo de Bombeiros em todo o Acre. A partir da parceria da Seinfra e do Corpo de Bombeiros Militar, iremos promover essa ação que valoriza o servidor e salva a vida de pessoas”, frisou Alencar.

O coronel Charles Dantas afirmou que a obra era aguardada pela corporação e agradeceu ao Estado por contemplar mais uma vez a instituição.

“O nosso agradecimento à Seinfra, ao governo do Estado, por ter essa visão de garantir a infraestrutura adequada para que seja oferecido o melhor serviço à população acreana. Isso mostra o compromisso em melhor assisti-la”, ressaltou o comandante.