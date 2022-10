Corpo de Bombeiros completa 6 anos de atuação em Xapuri com anúncio de reforma

No final da tarde desta quinta-feira, 13, a Polícia Civil, em Sena Madureira, apreendeu o menor C. de S. M, 15 anos, no bairro Niterói, acusado da prática do ato infracional análogo ao crime de Homicídio Qualificado.

No caso, o menor, acompanhado de um comparsa, efetuaram disparos de arma de fogo da região do 2º Distrito de Sena Madureira-AC em direção ao Bairro da Pista no dia 04.10.2022 que a tingiu a cabeça de Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, 65 anos, que faleceu no dia 09/10, vítima de complicações decorrentes do ferimento.

Contra outro menor, E. da C. V, 17 anos, se aplica a mesa medida cautelar de internação provisória no entanto foi abordado no dia 12.10.2022 pela Polícia Militar (Batalhão de Operações Especiais) e conduzido até a delegacia por estar portando um revólver Cal. 38 na via pública, praça do bairro Niterói.

A Polícia Civil deu início as investigações e identificou os dois menores como os autores dos disparos de arma de fogo que vitimou a senhora, caso confirmado por eles durante interrogatório.

Os menores apreendidos foram colocados à disposição da justiça.