Duarte presenteia crianças dos bairros da Sapolândia e Caladinho

O Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), por intermédio do deputado federal e senador eleito, Alan Rick, participou de importantes agendas nesta terça-feira, 11 de outubro, em Brasília, visando abrir novas rotas de exportação para a carne acreana.

Em reunião no Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), o diretor-executivo do Sindicarnes, Nene Junqueira esteve com o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Tollstadius Leal; e a diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Ana Lúcia de Paula Viana. O encontro teve como pautas novos mercados de exportação para República Dominicana, Chile e Singapura, bem como a habilitação de plantas de frigoríficos suíno e bovino no Acre.

De acordo com Junqueira, o Sindicarnes tem recebido todo o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), do governo do Estado e, com isso, busca cada vez mais fortalecer o setor produtivo local. “Dessa forma, podemos desenvolver o setor industrial de frigoríficos, abrindo novas possibilidades para as empresas no mercado interno e externo. Com o apoio que temos recebido dos parlamentares e das instituições, temos muito a avançar”, frisou o diretor-executivo do Sindicarnes.