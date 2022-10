Gladson reúne secretariado para discutir planejamento da gestão

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e membros do alto escalão do Estado, se reuniram na segunda-feira, 10, na Secretaria da Casa Civil, em Rio Branco, para discutir o planejamento da gestão estadual de 2023-2026.

Cameli defendeu no encontro que sua próxima gestão será focada no fortalecimento da eficiência na administração e reestruturação de órgãos do governo. Além disso, o gestor deixou claro que deverá agir com mais transparência nas ações perante os órgãos de controle e criação de novas políticas públicas para a geração de empregos. “Temos um novo plano de governo para colocar em prática a partir do ano que vem. Sabemos dos desafios, mas nossa vontade de trabalhar pelo estado é muito maior. Queremos alinhar a equipe de governo para colocar em prática todo o planejamento até 2026”, declarou.

Alinhado com as propostas do chefe do executivo, o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, avaliou a iniciativa como importante para contribuir com o futuro do Acre. “O governo do Estado tem um papel fundamental na vida da população e isso demonstra que estamos empenhados em nos organizar no sentido de atender às principais necessidades dos cidadãos”, ressaltou.

Participaram do encontro o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; o secretário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; e o procurador-geral do Estado, Marcos Motta.