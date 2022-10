Em novo governo, Gladson quer construir 18 mil casas e estuda novo abono a servidores

O governador reeleito com mais de 56% dos votos no estado do Acre foi o entrevistado do programa “Bar do Vaz” nesta segunda-feira (10). Gladson Cameli (Progressistas falou sobre política, críticas de opositores e planos para o próximo mandato – como a construção de 18 mil casas habitacionais. O chefe do executivo destacou que durante sua agenda em Brasília pediu ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), apoio para construir unidades habitacionais.

“Eu já agi. Tive uma conversa com o presidente [Bolsonaro] para que o Acre. Preciso de casas habitacionais e eu pedi a regularização fundiária e fazer como fizeram em Roraima para que eu possa ter terras. Eu pedi 18 mil unidades habitacionais, se ele der 3 [mil], eu já entreguei minha lista”, revelou.

No decorrer da entrevista com o jornalista Roberto Vaz, Gladson contou que pretende aumentar a porcentagem de votos ao presidente Bolsonaro. “Já conversei com prefeitos e a meta é ver se o Acre chega a 70% dos votos. Tivemos 67%”, disse.

Gladson explicou as razões que o levaram a se afastar dos aliados que estavam no mesmo palanque político em 2018. “Eu não brigo com ninguém, não. Fiquei com Deus e o povo. Não teve estratégia. Às vezes a gente procura menos e vai com a emoção. Em 2020, todos quiseram lançar candidatura e eu não podia indicar. Em 2022 todos queriam a mesma coisa que eu. Quando eu vi que todo mundo queria a mesma coisa, me recolhi. Não gosto de ser pressionado. Faltou uma habilidade melhor da política”, ressaltou.

Cameli disse ainda que nunca quis ter o senador licenciado, Márcio Bittar (União), em outro palanque, contudo, não houve acordo. O governador não poupou críticas a Petecão pelas ofensas recebidas na campanha deste ano. “O Petecão tem que olhar para o CPF dele. Eu não tenho inquérito aberto, não. Eu estou aguardando o processo e vou ter oportunidade e quero me defender. Quem não deve, não teme. Espero me defender. O senhor Petecão, ele tem processo”, citou.

Gladson salientou que quando sua inocência ficar provada, deverá cobrar indenização aos ofensores. “Quando ficar provado, eu vou processar e vou doar. Na política estou pronto para tudo, mas nossa família não”, avisou.

Novo governo

Sobre os nomes que podem compor a próxima gestão, Cameli citou nomes como a deputada federal Jéssica Sales (MDB) e Minoru Kinpara (PSDB), mas evitou falar de quais cargos pretende inseri-los. “A Jéssica, eu gosto dela e me dou bem, menina médica e guerreira. Você acha que vou perder um quadro qualificado como ela? Eu convidei ela para o meu partido. Já o Minoru é um nome técnico. O primeiro escalão é técnico e político”, comentou.

Ainda falando do próximo mandato, Gladson diz que pretende intensificar a transparência na sua gestão, evitando possíveis atos de corrupção. “Vai ter controle interno em todas as repartições e no meu gabinete também. Eu defendo”.

Em relação às críticas sobre falta de obras no Acre, Gladson alfinetou os adversários, como o ex-senador Jorge Viana (PT). “Fala que não tem obra? Se a estrada que dá acesso lá em Cruzeiro do Sul não for obra, não sei o que é. Mas o povo deu a resposta”, frisou.

Assista a entrevista: