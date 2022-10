Prefeitura de Porto Walter constrói tanques e açudes de piscicultura para produtores do município

Nesta sexta-feira, 7, a prefeitura de Mâncio Lima entregou aos produtores rurais e aos técnicos, equipamentos e insumos agrícolas no valor de R$ 1 milhão. A ação é resultado da parceria da gestão municipal com o governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Produção Agronegócio – SEPA, que possibilitou a compra de insumos, mudas e seis motos que serão usadas pelos técnicos na assistência aos produtores rurais.

O objetivo é o fortalecimento da agricultura familiar do município com foco na diversificação. Atualmente a mandioca, o carro chefe da economia local, divide espaço com outras culturas como o café, coco e outras frutas.

O prefeito Isaac Lima afirmou que o setor rural é prioridade da gestão dele. E que, por meio de parcerias e emendas parlamentares, de 2017 até os dias atuais, já conseguiu mais de R$ 17 milhões para o setor rural, que foram investidos na compra de insumos, equipamentos, patrulha mecanizada, mudas e outros implementos para o fortalecimento da agricultura familiar.

“Queremos tornar Mâncio Lima um modelo da agricultura familiar da nossa região. O coco já é uma das culturas que garante renda para muita gente e estamos fortalecendo a piscicultura, a bacia leiteira e a farinha de mandioca”, pontuou Isaac.

Secretaria Municipal de Produção, Alana Souza, destaca a importância da assistência técnica, também garantida pela gestão, que terá reforço com as motos para o uso dos técnicos. “Com as motos nós, enquanto órgão gestor, vamos poder assistir melhor e com mais frequência os nossos agricultores. Sem assistência, a produção é baixa, as pragas surgem e podem prejudicar a lavoura e, acima de tudo a orientação de quem entende e tem o conhecimento técnico é muito significativo”, ressaltou.

Josimar Souza, Presidente do PA Tônico Sena, agradeceu pelas ações garantidas por meio da parceria entre a prefeitura de Mâncio Lima e o governo do Estado.

“Este investimento da Prefeitura e do Governo do Estado é muito importante pois, vem atender um anseio da comunidade rural que tanta necessita de assistência técnica e de novos investimentos”, concluiu.