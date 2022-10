Alan Rick venceu em 15 cidades, Jenilson Leite venceu em três e Ney Amorim em apenas uma

Duas estratégias são feitas por políticos que concorrem a cargos proporcionais. Quem tem estrutura, mandato e já é um nome conhecido em todo o estado aposta no chamado voto “pingado”, ou seja, busca uma votação maior em seus municípios de origem, mas, pelo trabalho político realizado ao longo do mandato, consegue votos substanciais em várias cidades.

No entanto, existem ainda os que conseguem se eleger conquistando seu mandato praticamente em um único município. Muitas vezes, graças ao trabalho de vereador realizado nestes locais. Nestas eleições, dois casos específicos chamam a atenção.

Emerson Jarude, MDB, terceiro mais votado para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) com 8.540, obteve seu mandato praticamente com os votos conquistados na capital acreana, onde exerce o mandato de vereador pela segunda legislatura consecutiva. Jarude teve em Rio Branco, 7.958 votos, o que representa 93,19% de toda sua votação. A votação de Jarude foi tão expressiva, que o segundo colocado em Rio Branco, o deputado reeleito Whendy Lima, (União), teve mais de 3 mil votos a menos.

Um outro caso que chama a atenção é do deputado eleito Clodoaldo Rodrigues, Republicanos. Clodoaldo, que já foi presidente da Câmara de Vereadores e prefeito de Cruzeiro do Sul em 2020 por conta da cassação do então gestor Ilderlei Cordeiro, trouxe da maior cidade do Juruá 72,26% de seus 8.277 votos. Clodoaldo foi o mais votado em Cruzeiro, ficando à frente do campeão de votos da história das eleições estaduais no Acre, deputado Nicolau Júnior, e da deputada reeleita Antônia Sales.

Em eleições, se costuma desprezar o quantitativo de votos dos menores colégios eleitorais. Ocorre que em eleições proporcionais ou de diferença pequena entre os candidatos, pode ser decisivo. Exemplo é o deputado eleito Tanizio Sá. O ex-prefeito de Manoel Urbano que renunciou ao cargo para disputar as eleições estaduais obteve 2.318 votos no município que administrava. O número representa que quase metade dos eleitores de Manoel Urbano (41,04%) votaram em Tanizio. Já em Santa Rosa do Purus, o percentual foi ainda maior, já que 1.166 pessoas o escolheram como deputado, o que representa 46% dos votos do município. Manoel Urbano e Santa Rosa foram responsáveis por 61,09% da votação que levou Sá a conquistar um mandato.

Veja os campões de votos em cada município para deputado estadual:

Acrelândia – Vilseu Ferreira (PROS) 702 votos

Assis Brasil – Leila Galvão (MDB) 494 votos

Brasileia – Tadeu Hassem (Republicanos) 3.192 votos

Bujari – Nicolau Júnior (PP) 673 votos

Capixaba – Antônio Pedro (União Brasil) 566 votos

Cruzeiro do Sul – Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) 5.945 votos

Epitaciolândia – Daniel Dorzila (MDB) 2.444 votos

Feijó – Marcus Cavalcante (PDT) 3.110 votos

Jordão – Tom Sérgio (PDT) – 911 votos

Manoel Urbano – Tanizio Sá (MDB) 2.318 votos

Marechal Thaumaturgo – Isaac Piyãko (PSD) 2.358 votos

Mâncio Lima – Maria Antonia (PP) 885 votos

Plácido de Castro – Michelle Melo (PDT) 1.773 votos

Porto Acre – Osdenir Santos – (PROS) 1.175 votos

Porto Walter – Chico Viga (PDT) – 1.675 votos

Rio Branco – Emerson Jarude (MDB) 7.958 votos

Rodrigues Alves – Maria Antônia (PP) 2.534 votos

Santa Rosa do Purus – Tanizio Sá (MDB) 1.166 votos

Sena Madureira – Gilberto Lira (União Brasil) 4.818 votos

Senador Guiomard – Nicolau Júnior (PP) 1.853 votos

Tarauacá – Alderlândio França (PDT) 3.147 votos

Xapuri – Manoel Moraes (PP) 2.469 votos