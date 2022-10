Títulos eleitorais voltarão a ser emitidos no mês de novembro

A Fifa divulgou, nesta sexta-feira (7), mais uma música que faz parte da trilha sonora da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

“Light the Sky” é a quarta música produzida para o mundial, e é interpretada por quatro cantoras famosas da cultura árabe – a emiradense Balqees, as marroquinas Nora Fatehi e Manal e a iraquiana Rahma Riad.

A canção tem a produção assinada pelo cultuado produtor marroquino-sueco RedOne, multivencedor do Grammy e responsável por alguns dos maiores sucessos de Lady Gaga, como “Poker Face”, “Bad Romance” e “Just Dance”.

A Fifa destaca que a atmosfera da música celebra a inclusão inédita de árbitras na competição, na primeira edição do torneio no Oriente Médio. O clipe da música traz trechos de imagens de mulheres profissionais da arbitragem em campo.

A Copa do Catar terá a francesa Stéphanie Frappart, a ruandense Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita.

Além disso, o Brasil está entre os países envolvidos na participação feminina inédita, por conta da bandeirinha Neuza Back, que irá para a Copa com as árbitras assistentes Karen Díaz Medina, do México, e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos.

“Esta é uma música inspiradora com raízes firmadas no Oriente Médio. Também é apropriado que as primeiras árbitras de uma Copa do Mundo participem deste lançamento que conectará amantes do futebol e da música de todas as idades”, disse RedOne, em comunicado divulgado à imprensa.

Ouça a música no player abaixo: