Sine do Acre oferta 22 vagas de emprego nesta sexta-feira em Rio Branco

O terceiro candidato mais votado do Podemos, deputado estadual Neném Almeida (Podemos), não teve sucesso em sua reeleição no pleito eleitoral do último domingo (2). No entanto, mesmo não garantindo a sua cadeira na Aleac na próxima legislatura por cerca de pouco mais de 700 votos, Almeida sai do processo engrandecido com aproximadamente 6 mil votos, sendo o 17º candidato mais votado.

O feito se torna ainda mais relevante quando se considera que dos três deputados do partido foi o único que não teve suporte da estrutura de governo. Além do mais, dos 6 milhões que o partido Podemos recebeu do Fundo Partidário, Neném recebeu apenas R$ 150 mil. “A luta continua. A campanha eleitoral de 2022 foi uma luta de Davi contra Golias. Não tivemos a quantidade de votos suficientes para a reeleição, mas é impossível não ficar feliz por 5.976 pessoas terem acreditado em nós. Agora é sacudir a poeira, rever estratégias e nos preparar para a próxima eleição”, disse Almeida.

Almeida já se prepara para a criação de um podcast dedicado a tratar sobre a política acreana, com a participação de convidados especiais. Além do podcast, Almeida quer manter um programa de rua em suas redes sociais, onde continua dando espaço para que a população reivindique por investimentos públicos. “Durante todo o meu mandato me dediquei a atender todos aqueles que me procuraram. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de ouvir e dialogar com a população. A partir de fevereiro não terei mais a tribuna da Assembleia, mas teremos um podcast e o programa de rua para ampliar a voz daqueles que precisam continuar a serem ouvidos”, finalizou o primeiro suplente do Podemos.