Policial reage a assalto e mata bandido com um tiro no segundo distrito de Rio Branco

Um assaltante identificado apenas como Gabriel, foi morto com um tiro na noite desta quinta-feira, 6, durante uma tentativa de assalto a funcionários e clientes em uma barraca de alimentação situada na Rua Cleomar Medeiros de Morais, no residencial Santo Afonso, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Gabriel e um comparsa de 15 anos, chegaram na barraca de alimentação em uma motocicleta modelo Honda Tintan, de cor vermelha, placa NAA-9964. O passageiro desceu da moto e em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto.

Um policial que estava jantando no local ao perceber a situação deu voz de prisão ao criminoso, que apontou a arma de fogo na direção do agente de segurança, que efetuou um tiro. O outro criminoso, o adolescente de 15 anos, que estava esperando Gabriel na motocicleta ao vê-lo ferido se rendeu, deitou no chão e foi apreendido.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Gabriel já se encontrava morto.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo do assaltante foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).