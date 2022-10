Mâncio Lima e governo do Estado fortalecem a agricultura familiar com equipamentos e insumos

A atriz Bruna Linzmeyer, que participou da primeira fase da novela Pantanal, está no interior do Acre, onde participa de ações ambientais com a S.O.S Amazônia, que em parceria com a Nike, tem o objetivo recuperar 200 hectares de terras através do plantio de 400 mil árvores até 2025. A área é equivalente a 200 campos de futebol.

Bruna conheceu locais em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, onde esteve na Comunidade Maloca, que fica próximo à Terra Indígena Puyanawa.

“Um pedacinho do imenso processo de reflorestamento: o berçário das mudas das plantas! As famílias da comunidade Maloca constroem tudo isso junto com a S.O.S Amazônia”, escreveu ela, marcando a ONG ambiental e a Nike.

As ações são executadas por meio do projeto “Faça Florescer Floresta”, que recupera áreas degradadas e implanta sistemas agroflorestais – SAFs, em comunidades do Acre. Com a parceria com a Nike, firmada para três anos, por meio da FISIA, a ONG SOS Amazônia vai poder ampliar as ações.

Desmatamento

Um estudo feito pelo Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGAMA) da Universidade Federal do Acre (Ufac) identificou que o estado tem 6.100 hectares em alerta de desmatamento até 22 de maio deste ano.

S.O.S Amazônia:34 anos de atuação

A S.O.S Amazônia tem 34 anos de atuação no Acre. Firmou a parceria com a Nike ao lançar plataforma de plantio de árvores que possibilita a captação de recursos que serão destinados à recuperação de áreas degradadas, incluindo o entorno de nascentes.

A parceria entre a S.O.S Amazônia foi firmada este ano com a proposta de recuperar 200 hectares com o plantio de 400 mil árvores até 2025. Já com a fundação britânica Caring Family, o objetivo é plantar um milhão de árvores no modelo de Sistemas Agroflorestais até março de 2024, o que equivale a recuperar 650 campos de futebol. Cerca de 400 famílias residentes em comunidades extrativistas e projetos de assentamento serão beneficiadas diretamente com esta parceria.