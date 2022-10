Defesa Civil diz que familiares de bebê morto em temporal não tiveram ferimentos

A Defesa Civil de Rio Branco identificou o bebê de seis meses que morreu após ser arremessado junto com o telhado de uma casa durante um forte vendaval que caiu na tarde desta quinta-feira, 6, no Ramal Novo Horizonte, no bairro Vila Acre. Tratasse de Jeferson Oliveira, 5 meses de idade.

De acordo com informações do sargento Renato do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para a ocorrência – porém, no local o bebê já estava sem vida. “Ele não estava nos escombros”, disse.

A avó da criança, que não identificou sua identidade, disse que criança estava dormindo em uma rede quando o vendaval começou e, com a força do vento, o telhado foi arremessado junto com a estrutura onde estava amarrada a rede em que o bebê estava.

O órgão municipal contou que com a força do vento, o bebê foi arremessado a uma distância de aproximadamente 20 a 25 metros da casa.

Na residência onde ocorreu a fatalidade, moravam a mãe do bebê identificada por Thaís dos Santos, de 19 anos, José Andecley de Oliveira, de 30 anos, pai do bebê, Jéssica de 2 anos e o bebê Jeferson de 6 meses (faleceu). No entanto, apesar da tragédia, os demais ocupantes saíram sem ferimentos.