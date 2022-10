Sine do Acre oferta 22 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

Inicia-se nesta quinta-feira, 6, o período de cadastramento e de registro de pré-lances para o leilão eletrônico online que será realizado no dia 20 de outubro, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

O leilão é de veículos que foram removidos para o pátio da Circunscrição Regional de Trânsito de Acrelândia (11ª Ciretran) por apresentarem inconformidade com a lei e que não foram resgatados pelos proprietários.

Quem desejar visitar os lotes poderá comparecer ao depósito de veículos removidos na próxima semana, nos dias 13 e 14, e também do dia 17 ao 19, na 11ª Ciretran, situada na Avenida Adenilson Rogério de Oliveira, 475, no centro de Acrelândia.

Desde 2021 os leilões do Detran/AC são realizados de forma online e para participar é necessário se inscrever pelo site da empresa leiloeira, porém, tanto a visitação dos veículos como a retirada devem ser feitas no local em que estão abrigados.

A visitação também poderá ser online, por meio de fotografias, no mesmo site. Basta clicar no campo Leilão Aberto, depois em Relação de Lotes do Leilão, onde consta descrição do lote e outros detalhes.

O edital completo com mais informações sobre o certame foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 5, e contém a lista com 29 veículos disponíveis à leilão. É possível acessar também o edital no site do Detran/AC.

Da Agência de Notícias do Acre