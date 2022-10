Polícia Civil prende investigado por estupro de vulnerável em Sena Madureira

O Rio Acre tomou fôlego com as recentes chuvas e subiu à marca de 2,24 metros nesta quinta-feira (6) após registrar uma vazante histórica chegando a 1,25 metros, o nível mais crítico em décadas de medição. Essa marca foi registrada no dia 2 de outubro.

As chuvas, no entanto, só ocorreram com alguma intensidade no entorno da capital e em cidades próximas. Na zona urbana de Rio Branco, muito barulho devido às trovoadas mas pouca água.

A Defesa Civil de Rio Branco não está aliviada que o grande manancial abastecedouro de Rio Branco tenha subido de nível por causa, principalmente, da instabilidade do tempo, que provoca oscilação no volume de água.

A torcida é que o volume não desça mais a níveis críticos e que chegue logo a 2,50 metros e assim se mantenha ou suba. “Por enquanto a gente continua com essa instabilidade, o clima muito seco nada alterou de forma significativa”, disse Claudio Falcão, comandante da Defesa Civil de Rio Branco.