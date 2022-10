Ipec: Lula tem 55% dos votos válidos, Bolsonaro tem 45%

As eleições do último domingo, 2, afloraram ainda mais a disputa política nos municípios, mesmo sendo uma eleição geral, sem escolha de vereadores e prefeitos.

O pleito apresentou surpresas, vitórias gigantescas, confirmou hegemonia e também decretou o fim de mandato para quem não conseguiu a reeleição.

Xapuri

Na princesinha do Acre já há alguns anos a rivalidade política é a divisão de votos principalmente entre Manoel Moraes e Antônio Pedro. Os dois são deputados estaduais e nos últimos pleitos eleitorais são os que se dividem nas primeira colocações como os mais votados.

A história se repetiu no domingo, mas com um desfecho diferente. Manoel Moraes (PP) foi o mais votado com 2.488 votos. Antônio Pedro (União) foi o segundo com 1.873 votos. Só que, ao contrário das eleições anteriores, apenas Moraes conseguiu a reeleição. Antônio não logrou êxito na busca pelo seu terceiro mandato na Aleac.

Brasileia

Mais uma vez em Brasileia, a criatura venceu a criadora. A prefeita Fernanda Hassem que surgiu na política acreana tendo como madrinha a ex-prefeita Leila Galvão, levou a melhor na disputa entre as duas mais uma vez. Após vencer a disputa pela prefeitura de Brasileia contra Galvão dois anos atrás, Fernanda este ano conseguiu eleger o irmão, Tadeu Hassem, que era secretário de finanças do município do Alto Acre.

Hassem foi o mais votado de Brasileia com 3.192 votos, conseguindo se eleger, enquanto Leila Galvão foi a segunda mais votada no município com 2.157 votos, mas não conseguindo voltar à Assembleia Legislativa, onde foi parlamentar entre os anos de 2014 a 2018.

Cruzeiro do Sul

Já no segundo maior colégio eleitoral, as eleições foram mais polarizadas, tendo pelo menos seis candidatos com mais de 2 mil votos no município.

O ex-presidente da Câmara de Vereadores, Clodoaldo Rodrigues, surpreendeu ao ser o campeão de votos, sendo o escolhido por quase 6 mil eleitores de Cruzeiro. Superou o atual presidente da Aleac que é o deputado mais votado da história do Acre com mais de 16 mil votos. Nicolau Júnior teve em Cruzeiro do Sul 4.348 votos. A terceira posição entre os mais votados foi a deputada reeleita Antônia Sales, com 3.213 votos. Sida do Mercantil São Paulo teve 2.748 votos, mas não se elegeu. Maria Antônia e Luiz Gonzaga completam a lista dos mais votados e conseguiram a reeleição, alcançando 2.190 e 2.050 votos respectivamente.

Sena Madureira

O município de Sena Madureira merece um capítulo à parte na avaliação das eleições deste ano, sendo o município que mais elegeu representantes no pleito eleitoral do último domingo, elegendo três deputados estaduais e dois deputados federais.

A eleição marcou vitórias dos dois grandes rivais políticos do Iaco, o prefeito Mazinho Serafim e o deputado Gerlen Diniz.

Serafim mostrou mais uma vez o seu poder político ao eleger seu vice-prefeito Gilberto Lira para a Assembleia Legislativa, que foi, disparado, o mais votado em Sena com 4.819 votos. Já Gerlen apostou em seu irmão para a Aleac e conseguiu eleger Gene Diniz, que obteve 2.591 votos. Completa o trio de deputados eleitos no município, Pablo Bregense, que apesar de trabalhar em Plácido de Castro, teve a maioria dos votos em Sena, onde foi escolhido por 2.370 eleitores.

A rivalidade política entre Mazinho Serafim e Gerlen Diniz também foi medida na eleição para a Câmara dos Deputados com final feliz para os dois. Mazinho conseguiu eleger a esposa, Meire Serafim, atual deputada estadual, e que foi a mais votada para o cargo com 9.734 votos dos sena-madureirenses. Já o deputado Gerlen Diniz também foi eleito deputado federal e foi o segundo mais votado no município com 6.728 votos.

Apesar da vitória dos dois, o sucesso nas urnas não significa paz entre os desafetos políticos. Pelo contrário, o fortalecimento ainda maior de Mazinho e Gerlen deve ser um combustível a mais para as eleições municipais em 2024.