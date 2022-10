Prefeito do PT que garantiu a maior votação proporcional do Acre a Gladson vai deixar o partido

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, do Partido dos Trabalhadores, que garantiu a maior votação proporcional do Acre para a reeleição do governador Gladson Cameli (PP), 76,3% dos votos do município, vai sair do PT.

“Nos encheu de orgulho ver que mais de 76% da população de Mâncio Lima nos acompanhou neste apoio ao governador e votou nele. Isto é o reconhecimento ao nosso trabalho em parceria que já garantiu obras e melhorias para nosso município”, afirmou o prefeito.

Isaac, que é irmão do deputado estadual Jonas Lima, também do Partido dos Trabalhadores, está no PT desde 2012. Ele conta que na última campanha, em 2020, não teve nenhuma ajuda do partido.

“Quanto ao partido, o PT já falou até em minha expulsão, mas na minha reeleição, em 2020, nem aqui pisaram e não tive apoio nenhum. Agora eu vou sair do PT porque eu quero e saio pela porta da frente e de cabeça erguida”, pontuou.

Isaac não anunciou oficialmente, mas deverá ir para o Progressistas, partido do governador Gladson Cameli.

Gladson ganhou em todos os 5 municípios do Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, teve 69,27% dos votos. Ganhou também em Rodrigues Alves e Porto Walter, onde os prefeitos apoiaram a candidatura de Sérgio Petecão.