Franciney Melo e Antônio Cosmo vão disputar a presidência da Câmara de Cruzeiro do Sul

Passada a eleição estadual, em Cruzeiro do Sul as atenções se voltam para a disputa da presidência da mesa diretora da Câmara Municipal, que será realizada em dezembro.

Em 2020, Franciney Melo não teve adversário e foi eleito presidente da Câmara por unanimidade. Ele buscará a reeleição, mas agora terá que disputar com o vereador Antônio Cosmo, do MDB, que se lançou ao cargo nesta terça feira, 4.

Cosmo, disse que vai buscar voto dos 13 colegas vereadores para vencer a eleição.

“Vou fazer uma conversa com cada um vereador porque preciso da maioria pra ser eleito e vou buscar isso”, afirmou.

Os 14 vereadores de Cruzeiro do Sul compõem a base do prefeito Zequinha Lima, do PP. Franciney Melo, o atual presidente, é do mesmo partido de Zequinha, e Cosmo tem se mantido muito próximo do gestor municipal.

Cosmo disse que ainda não conversou com Zequinha, mas acredita que o fato dele ser do mesmo partido de Franciney não deverá influenciar a eleição.

“Meu apoio ao prefeito está garantido até o final do mandato dele. Não conversei com ele sobre esse assunto e acredito que ele não vai entrar nisso, até porque os 14 vereadores são da base dele”, conta Cosmo.

Franciney Melo, que já declarou ao ac24horas ser candidato à reeleição, não atendeu chamada nem mensagem para tratar do novo cenário, tendo o vereador Antônio Cosmo como adversário. Ele havia afirmado não ter tratado do assunto com o prefeito Zequinha Lima.

Já o prefeito Zequinha Lima disse que não teve conversa neste sentido nem com a própria equipe, grupo político e nem com os próprios vereadores. E diz que não vai interferir na eleição da Câmara.

“Os vereadores devem tratar desse assunto entre eles e é importante que haja esse entendimento”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.