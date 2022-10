Ameaça de massacre no Meta foi brincadeira de aluno, diz colégio, mas caso está sob investigação

Boatos que vêm circulando em redes sociais desde esta segunda-feira (3) a respeito de uma suposta ameaça de massacre no Colégio Meta, em Rio Branco, deixou muita gente preocupada na capital acreana, especialmente pais de alunos.

Para esclarecer os fatos, o ac24horas manteve contato com um dos sócios-mantenedores da instituição privada, Tony de Lucas, que prestou informações a respeito do que aconteceu na escola e que providências estão sendo tomadas.

De acordo com ele, na quarta-feira da semana passada, dia 28 de setembro, um aluno do 2º ano do Ensino Médio soltou uma suposta brincadeira, verbalizando a seguinte frase: “Ah, eu tô com vontade de fazer um massacre na escola”.

Segundo Tony de Lucas, mesmo o tom tendo sido de brincadeira, o fato gerou preocupação de colegas que ouviram a frase e que colocaram a par da situação a direção do colégio, que agiu prontamente tomando a medida educacional de suspender o aluno.

Ao retornar à escola nesta segunda-feira (3), acompanhado dos pais, o aluno de 16 anos foi visto por outros estudantes e alguns deles começaram a se apavorar julgando que ele teria voltado à escola para executar o que havia dito dias antes.

Tony de Lucas disse que a situação foi rapidamente contornada e que não chegou a haver pânico na escola, mas apenas um “clima de tensão”. Ainda segundo ele, as aulas transcorrem normalmente na instituição sem nenhum tipo de alteração do ambiente.

Ele também informou que a direção do colégio já foi procurada pelas Secretaria de Educação (SEE) e de Segurança Pública (Sejusp) para falar a respeito do caso que, apesar do indício de ter sido apenas uma brincadeira, está sob investigação.

Outra informação prestada por Tony de Lucas é de que o aluno em questão não possui nenhum tipo de histórico de natureza disciplinar, assim como a família dele não possui nenhum tipo de registro que pudesse ser relacionada com a atitude do estudante.

Por fim, o sócio mantenedor informou que o Colégio Meta ainda não se manifestou por meio de nota oficial a respeito do caso, o que, segundo ele, será feito apenas depois que as investigações a respeito do caso forem concluídas.