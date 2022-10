Alan Rick é alvo de clonagem de telefone e alerta seguidores

Por meio de nota divulgada nesta terça-feira, 4, o candidato Cesário Braga, que não conseguiu se eleger para deputado estadual, declarou sua continuação como presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.

Desligado da administração para concorrer ao cargo, o político agradeceu os mais de 3200 votos recebidos no pleito e disse que mesmo em um momento difícil na história do Estado, volta a direção com responsabilidade, na luta pela eleição de Lula para a presidência do país.

“Não é hora de avaliações, o fascismo continua vivo no Brasil através do Bolsonarismo e atenta contra a democracia e nossa existência política e física. O momento agora é de permanecer nas trincheiras e seguir na campanha do nosso presidente Lula, a luz de esperança da nação brasileira”, declara.

Confira a nota:

Companheiros e companheiras

O resultado das urnas, não foi o que queríamos, mas nós mantemos de cabeça erguida, apresentamos três grandes quadros do PT para as eleições majoritária no Acre, Jorge Viana, Marcus Alexandre, Nazaré Araújo, candidatos a deputados estaduais, federais e enfrentamos com coragem e determinação a máquina do governo, mentiras, traições e o dinheiro da corrupção e do orçamento secreto.

Porém não é hora de avaliações, o fascismo continua vivo no Brasil através do Bolsonarismo e atenta contra a democracia e nossa existência política e física.

O momento agora é de permanecer nas trincheiras e seguir na campanha do nosso presidente Lula, a luz de esperança da nação brasileira.

Cumprida a tarefa que me foi dada, assumo a direção do PT mais uma vez em um momento difícil de nossa história no Acre, com a responsabilidade de cuidar dos que permaneceram na luta e de ampliar o diálogo para a construção de um campo amplo em defesa da Democracia e da eleição do presidente Lula nesse segundo turno.

Me somo a direção da Federação Brasil da Esperança e a direção estadual que nos conduziu até aqui como mais um militante da luta por uma sociedade com Justiça Social personificada na eleição de Lula.

Saudações a quem tem coragem.

Cesário Campelo Braga

Presidente estadual do PT/Acre