Mega-Sena milionária tem dois acertadores: R$158 milhões para cada um

Durante nova coletiva realizada com membros do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) e da Polícia Federal na tarde deste domingo, 2, o delegado Érico Barbosa, superintendente da PF no estado, fez uma retificação da informação repassada na manhã de hoje em relação à suposta prisão do candidato estadual Francineudo Costa (União Brasil).

À priori, a polícia informou que o candidato teria sido preso em flagrante com cerca de R$ 2,3 mil que seriam usados para possível compra de votos. No entanto, Barbosa declarou depois que o delegado responsável deliberou pela não prisão do candidato. “Ele [Francineudo] permaneceu em liberdade, mas vai responder inquérito policial em liberdade”.

De acordo com o delegado, uma audiência está para ocorrer, onde o candidato pode aceitar transação penal, caso seja a proposta. O Acre teve quatro candidatos a deputados estaduais conduzidos à delegacia por boca de urna nestas eleições.