Elzinha, James e João Marcos vão assumir vagas na Câmara

Após ter obtido pouco mais de 6% dos votos válidos nas eleições deste ano, o candidato derrotado e senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), usou as redes sociais neste domingo, 2, para lamentar a derrota para o atual governador reeleito, Gladson Cameli (Progressistas).

Contudo, o parlamentar se disse defensor da democracia após a escolha da população acreana nas urnas. “Com as urnas apuradas, o povo do Acre escolheu novamente o governador Gladson para nos representar pelos próximos quatro anos. Aceito esse resultado com muita tranquilidade, pois sou um ferrenho defensor da democracia. A vontade do povo é suprema”, declarou.

Petecão aproveitou para parabenizar Gladson pela vitória e desejou boa sorte ao Chefe do Estado na próxima gestão. “Parabenizo o governador e espero, de coração, que ele faça um governo muito melhor do que fez no primeiro mandato. Que Deus abençoe o novo povo”, comentou.