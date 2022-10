Torcedor do Botafogo, Jorge Viana diz que maior defeito é ser perfeccionista

Candidato ao governo do Acre pelo União Brasil, o senador Márcio Miguel Bittar é natural de São Paulo é um ex-pecuarista, filiado ao União Brasil com atuação política no Acre. Ele já foi casado com Márcia Bittar e é pai de 4 filhos e reside em Rio Branco, capital do Acre. Nas eleições de 2018, foi eleito ao Senado Federal, obtendo 185 066 votos. Ele faz parte da bancada ruralista e é um dos principais apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

CURIOSIDADES

Formado em História, Márcio é católico, canceriano e torce para o time do Corinthians. Suas cores favoritas são o azul e branco. Sobre músicas, filmes e livros, ele preferiu citar apenas “vários” e “muitos”.