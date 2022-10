“Sou cowboy e não vou desistir do Bolsonaro”, diz eleitor acreano ao declarar voto

José Cowboy foi um dos eleitores que se apresentou no Colégio Álvaro Correia da Rocha, no bairro Conquista, nesta manhã, para cumprir com a sua obrigatoriedade eleitoral. Vestido de camisa com a imagem de Jair Bolsonaro, ele conversou com a equipe do AC24horas e disse estar confiante na reeleição do presidente da República.

“Estou com o presidente. Tenho fé, acredito e tenho orgulho. Eu tenho filho e quero mudança nesse país. Ele está arrumando o que os outros fizeram. Não vou desistir do Bolsonaro e peço que todos pensem que nem eu. Se for para votar em ex-penitenciário que roubou tanto e fez essa bagunça toda, como será? Tem gente que ainda pensa em Lula. Isso é brincadeira. Quer dizer que ladrão será em primeiro lugar? Vão abrir os presídios”, disse.

Segundo ele, o Brasil trabalha com homem sério. “Eu sou cowboy e agradeço porque, nós da roça, estamos muito bem tratados pelo nosso presidente Bolsonaro. Eu vou votar nele”, acrescentou destacando que no Acre não terá segundo turno.

Veja o vídeo: