No Acre, Tribunal Eleitoral informa a substituição de 18 urnas e 22 prisões

A eleição no Acre pode ou não ser decidida neste primeiro turno, mas independentemente disso, a folclórica balsa com destino a Manacapuru tem saída garantida, na tarde deste domingo (2), no porto da Gameleira.

É que mesmo que a eleição para presidente ou governador podendo ser adiada, no caso dos cargos de senador e deputados estaduais e federais, a descida na mítica embarcação é garantida, faltando apenas saber quem fará o check-in para viajar ao som do “choro do surubim”.

O repórter Leônidas Badaró foi ao local de embarque e de maneira bem-humorada fez esclarecimentos e orientações para os possíveis viajantes dessa jornada que se repete a cada quatro anos rumo à cidade amazonense.

Confira no vídeo a seguir.