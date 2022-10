Movimentação é tranquila em zona eleitoral do bairro Rui Lino, na Capital

Candidato ao senado pelo AGIR, Dimas Sandas nasceu em Rio Branco e tem 41 anos. Ele é graduado em jornalismo e tem experiência na gestão pública por ter sido diretor presidente do Instituto Socioeducativo do Acre; diretor executivo da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre e diretor executivo da Secretaria de Estado de Planejamento nos governos do PT no Acre. Dimas defende o projeto 50 em 8 que propõe ajudar o Acre a dar um salto de 50 anos em 8, principalmente na área econômica.

CURIOSIDADES

Torcedor do São Paulo, Dimas prefere comer arroz, feijão e um bom assado de panela. A cor favorita dele é o branco e o hobbie é tocar violão e cantar, um bom futebol colecionar plantas também.

A música favorita é Esta Escrito, do grupo de samba Revelação. O seu cantor favorito é o Zezé di Camargo. “Pena que os problemas de saúde debilitaram muito a voz dele”, comenta.

O Livro favorito de Dimas é As 48 leis do poder e o filme é As Crianças que ninguém queria, que narra a história de um médico residente que passou a adotar crianças abandonadas. A série favorita é o Conto de Aia, que é baseada num livro.

A frase favorita é “A forma como se ganha uma eleição determina a forma com que se governa”.

Dimas diz que sua maior qualidade é gostar muito de estudar e aprender coisas novas. O seu defeito é ter síndrome do pensamento acelerado.

Sobre religião, ele diz que frequenta todas as igrejas e que não tem uma doutrina específica. Ele é do signo de câncer.