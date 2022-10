Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo agradecem por votos nas eleições

O balanço do primeiro turno das eleições 2022 realizado no estado do Acre mostra que, de modo geral, a eleição teve bastante trabalho desde a preparação até os momentos finais de votação neste domingo (2). Em coletiva no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), foi divulgado que o estado teve R$ 36 mil em bens e valores apreendidos durante o pleito.

Ainda conforme informações do superintendente da Polícia Federal no Acre, Érico Barbosa, duas pessoas foram presas em flagrante e três assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ainda tiveram 28 pessoas conduzidas à delegacia, sendo que destas, 4 foram candidatos a deputado estadual do Acre.

Segundo Barbosa, todos os candidatos conduzidos à delegacia cometeram crime de boca de urna. Além deste, outros crimes foram presenciados, como propaganda irregular, derrame de santinhos, embriaguez, venda de bebida alcoólica e propaganda irregular virtual.

No mais, o delegado afirma que as eleições neste primeiro turno no Acre ocorreram de forma tranquila pela natureza das ocorrências. “Foi sob controle, tivemos pequenas ocorrências policiais”, declarou. Ao todo, cerca de 1200 policiais estiveram nas ruas de todo o Acre neste domingo.