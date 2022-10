Gladson Cameli é reeleito governador do Acre no primeiro turno

O engenheiro civil e atual governador do estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), foi reeleito com folga neste domingo, 2, para chefe do executivo acreano no primeiro turno das eleições de 2022. O resultado foi confirmado após apuração de pouco mais de 80% das urnas, onde o progressista obteve 191.999 votos, o que corresponde a 56,05% dos votos válidos, contra 24,77% de Jorge Viana (PT), que obteve até 80% das urnas 859.64 votos.

Desde que a apuração começou, Gladson se manteve na frente com mais de 50% dos votos. A diferença entre primeiro e segundo colocado foi de 108.766 votos. Gladsons segue para seu segundo mandato consecutivo como governador do estado, e evita um segundo turno.