Gladson acompanha apuração de votos em sua residência no Juruá

Com o encerramento das Eleições 2022, a Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, divulgou o balanço das ações neste domingo, 02, considerado razoavelmente tranquilo.

De acordo com delegado federal Brandão foram realizadas três detenções pelas práticas de compra de votos, transporte irregular de eleitores e boca de urna. Entre os detidos, foi informado a detenção da irmã do candidato a deputado federal Rudilei Estrela, Maria Geni.

São considerados crimes eleitorais, as seguintes práticas: abandono do serviço eleitoral; boca de urna e divulgação de propaganda no dia da eleição; corrupção eleitoral; fornecimento de alimentação e transporte de eleitoras e eleitores; concentração de eleitoras e eleitores; desordem; impedimento ou embaraço ao exercício do voto; desobediência; porte de celular no local de votação; porte de arma no local de votação; violação do sigilo do voto e dano ou destruição de urna eletrônica.