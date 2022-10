Candidato ao governo, David Hall chega para votar com a família

O candidato do PSD, Sérgio Petecão, votou pela manhã na escola Maria Angélica, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Após o voto, ele conversou com o repórter Leônidas Badaró, quando garantiu que as pesquisas realizadas durante a campanha no Acre não são confiáveis e que a eleição não será decidida no 1º turno.

“Nós fizemos tudo o que foi possível, a campanha mais bonita que eu já participei. Tá na mão do povo. Eles jogaram de uma firma muita suja com essas pesquisas, tentando influenciar na decisão do povo, mas a pesquisa é hoje, e se o povo quiser continuar com esse governo horrível que está aí, nós temos que respeitar, mas se a eleição for para o segundo turno, pode ter certeza que nós vamos ganhar a eleição”, disse.