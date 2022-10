Candidato a deputado no Acre, Francineudo Costa é preso por compra de votos

O candidato a deputado estadual no Acre, Francineudo Costa (União Brasil), foi acusado de cometer o crime de compra de votos por volta das 10 horas da manhã deste domingo, 2.

Durante coletiva de imprensa concedida no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) pelo desembargador Francisco Djalma ao lado de representantes da Polícia Federal, foi revelado que o candidato estava com cerca de R$ 2.300 que, possivelmente, seriam usados para compra de votos.

De acordo com a coletiva, até agora 14 prisões foram realizadas por crime eleitoral, entre eles compra de voto, boca de urna, propaganda irregular, derrame de santinhos, embriaguez e venda de bebida alcoólica. Houve ainda uma ocorrência em andamento de boca de urna e propaganda irregular virtual.

Ao todo, cerca de 1200 policiais estão nas ruas de todo o Acre, que contabiliza 26 ocorrências até o momento.