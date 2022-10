Baixada da Sobral registra intensa movimentação e longas filas para votação

O comércio na região do Calçadão, em frente ao Colégio Acreano, está funcionando normalmente neste domingo de eleição. No local, o repórter Leônidas Badaró conversou com o vendedor Ismael Miranda, que estava super animado com as vendas de camisas da seleção brasileira.

“Nem na Copa tinha vendido tanta camisa assim. Do Lula, só tenho quatro camisetas e não vendi nenhuma, acho que vou doar para alguém que vote no Lula. Da seleção, vendi 100 só ontem”, disse o trabalhador.

Ismael lembrou que o período de eleições ajudou a melhorar as vendas que caíram muito durante a pandemia. Para ele, uma oportunidade de fazer “um extra”.

“Devido à pandemia, nós passamos um tempo de sofrimento, até impedidos de trabalhar e, graças a Deus, as vendas deram uma melhora agora devido a eleição”, afirmou o vendedor.