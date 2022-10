Adolescente leva banquinho para acompanhar os pais a votarem no Acre

A adolescente Rebeka Gomes, de 14 anos, faz questão de acompanhar os pais, desde a infância, durante o dia de votação eleitoral em Rio Branco. Neste domingo, 2 de outubro, ela resolveu levar o próprio banquinho para esperar enquanto chega a vez da família votar.

Os pais, família, Marilene Gomes e Wanderson Gomes, chegaram ao local de votação por volta das 9h25min da manhã, com todos os candidatos definidos.

A mudança no horário de votação no estado, unificando com o restante do país fez com que algumas zonas eleitorais ficassem lotadas boa parte da manhã de hoje. No Acre, a votação ocorrer desde às 6 da manhã até às 15 horas.