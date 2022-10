Acre já contabiliza 14 prisões e 26 ocorrências de crime eleitoral neste domingo de eleições

Do total de eleitores acreanos aptos ao voto neste domingo, 532.868 votarão por biometria, sistema que verifica eletronicamente as impressões digitais do eleitor e, em seguida, libera a urna para votação. O número corresponde a 91% dos aptos.

Mas 55.565 eleitores não fizeram a biometria e vão votar pelo meio tradicional no Acre. No país, 118 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições deste ano por meio do cadastro biométrico. O número representa 75,52% do total de cidadãos aptos a votar nas eleições de outubro.

A principal vantagem da biometria é a segurança na identificação do eleitor, impedindo que uma pessoa vote no lugar de outra. O tribunal, no entanto, projeta que o cadastramento biométrico de 100% do eleitorado só deve ocorrer em 2026, uma vez que a coleta de digitais após as eleições de 2020 acabou suspensa em razão da pandemia de Covid-19.