Impulsivos, lunáticos e conflito com vices: o que os signos revelam dos candidatos ao governo do Acre

A vida pública e a experiência profissional apresentada pelos candidatos ao governo no estado do Acre são fatores importantes para que os eleitores possam decidir em quem votar neste domingo (2). Contudo, não é somente por meio do currículo formal ou legado deixado pelas figuras políticas que o candidato pode atestar sua trajetória ou possível versão futura.

A astrologia pode ser uma aliada para detalhar ainda mais o que, por vezes, pode passar despercebido. Através do horóscopo descrito por alguns portais, o ac24horas lista o perfil dos 7 concorrentes à cadeira executiva no Palácio Rio Branco de um ponto de vista mais místico. Nestas eleições, há dois candidatos ao governo do signo de virgem, dois cancerianos, dois arianos e um geminiano.

Além disso, a lista traz uma relação com a combinação dos candidatos e seus respectivos vices, seja ela amigável, duradoura ou a ponto de explodir com uma relação nada sustentável.

David Hall (AGIR) – Signo de Câncer

O candidato é regido pelo signo solar de Câncer. Conforme o portal Místico, os cancerianos são sonhadores, empáticos e sentimentais, com uma imaginação que não tem limites. Um signo emotivo, que nutre e é cuidador. A pessoa do signo de Câncer é sensível, perceptiva e bastante sensitiva, sendo costumeiro ouvir vozes ou ter visões intuitivas, que parecem ser uma mensagem do divino.

Também é um signo divertido, engraçado e brincalhão, apesar de muito profundo. Pode não ser uma pessoa muito prática. Tem muita imaginação, sonhos, desejos e dão o mesmo valor para todos. O que deixa os nativos de Câncer seguros é a conexão com algo familiar.

É o único signo regido pela Lua, ou seja, suas emoções sofrem flutuações o tempo todo. Podem ser taxados de lunáticos ou instáveis. Quer acima de tudo ser gentil. A personalidade de Câncer é bem tradicional e conservadora. São pessoas apegadas e por vezes até melancólicas, com uma energia paternal bem aflorada.

Costuma ter inteligência emocional privilegiada e, assim, se dá bem na gestão de pessoas. No entanto, pode ser pouco competitivo e apresentar dificuldades em manter o foco em tarefas repetitivas.

Sua candidata a vice, Jorgiene Ribeiro, é do signo de Peixes e possui a personalidade de Touro. É bastante falante, popular e comunicativa. Possui o dom da palavra e tem sensibilidade e dons artísticos.

Combinação com o vice

Por ambos serem do elemento Água, Peixes e Câncer têm o emocional como seu foco. O jeito sentimental, tanto do pisciano quanto do canceriano, faz com que eles consigam se comunicar com facilidade e desenvolver uma forte relação de confiança. As características sonhadoras dos nativos de Peixe batem bem com o jeito centrado e organizado de Câncer, gerando um equilíbrio.

No ambiente de trabalho, Peixes e Câncer têm uma relação ótima, gerando um clima profissional harmonioso. Essa dupla possui diversas ideias criativas, complementando sempre um ao outro e agregando muita qualidade ao desenvolvimento de projetos. O cuidado que esses nativos precisam ter é com a falta de foco nas atividades que estão desenvolvendo. Ambos são atenciosos e compartilham momentos positivos e negativos.

Gladson Cameli (Progressistas) – Signo de Áries

Do signo de Áries com a personalidade de Sagitário, são francos, sinceros e leais. Dizem sempre o que pensam e o que precisam dizer, agradem ou não a este ou a aquele. Eles são impulsivos e amam fazer as coisas do nada, pois isso os faz se sentirem vivos, e cheios de juventude. Os homens de áries não medem palavras, e nunca têm medo de dizer como se sentem, mesmo que não seja algo muito legal de se ouvir.

Por serem líderes naturais, eles podem começar a ser controladores. Faz parte da personalidade dele ser forte, independente e incisivo. Ele é retumbante e egoísta por fora, mas bem sensível e preocupado por dentro. É uma pessoa brincalhona, comunicativa, animada e que ama divertir todos à sua volta. Não é difícil conviver com ele. As pessoas que o tratam bem serão tratadas da mesma forma. Porém, o ariano tem pavio curto e não costuma levar desaforo para casa. Justamente por isso que este nativo leva a fama de briguento. Contudo, ele não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, se conquistar amizade de um é capaz de ter sua lealdade para sempre.

O ariano tem o dom de se adaptar rapidamente às mudanças. Ele realiza sua função com rapidez e dedicação. É um ótimo profissional, mesmo quando os problemas aparecem ele não se desanima. Sente necessidade de superar os obstáculos. Sabe se portar como líder e funcionário e consegue trabalhar bem com os colegas, mesmo que acredite que individualmente se desenvolveria melhor.

Sua vice, Mailza, pertence ao signo de Sagitário e tem a personalidade de capricórnio. Ama suas tradições, o culto ao passado, é conservadora e ama a História. Gosta de ler e de aprender de tudo um pouco, muito embora tenham dificuldades para se aprofundarem em muitas coisas.

Combinação com o vice

Áries e Sagitário são dois signos de fogo que apresentam uma alta compatibilidade. Unidos, criam uma combinação cheia de força, energia e vitalidade; os dois são muito empreendedores, aventureiros e apaixonados. A grande motivação que chegam a transmitir um ao outro torna-os capazes de conseguir grandes coisas juntos na vida e desfrutar ao máximo de cada plano e objetivo a que se propõem.

No âmbito profissional, Áries e Sagitário também formam uma boa equipe. Podem trabalhar juntos com facilidade e conseguir grandes coisas, uma vez que ambos são capazes de trazer à tona as melhores capacidades e qualidades intelectuais do outro.

Áries é um grande motivador e ajudará Sagitário a vir à tona com seus projetos mais ambiciosos e gostará de seguir o caminho, ainda que apresentem dificuldades, já que os arianos são também muito decididos e dominantes. Por sua vez, os sagitarianos são mais tolerantes e conseguem que os arianos mudem a sua energia e aprendam a centrar-se naquelas coisas de maior relevância.

No entanto, Áries não deve exagerar sendo autoritário, pois isto é algo que Sagitário detesta e que poderá desencadear mais de um conflito ou problema de trabalho, ainda que sem grandes consequências e efeitos na excelente relação que ambos mantêm.

Jorge Viana (PT) – Signo de Virgem

Do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes, populares, ativos, espertos e têm muita energia. Fazem críticas e observações mescladas de irreverência, malícia, ironia e criatividade.

São conhecidos como os soldados atentos e silenciosos no local de trabalho. São inteligentes, mas, normalmente, pensam demais, se preocupam demais e trabalham demais. Além disso, os virginianos, às vezes, podem ser extremamente críticos uns com os outros: viram carrascos difíceis de agradar quando estão em posição de liderança. Pontos fortes: analítico, trabalhador, prático, diligente. Fraquezas: tímido, excessivamente crítico consigo mesmo e com os outros, perfeccionista.

Seu candidato a vice-governador, Marcus Alexandre, é do signo de Gêmeos, um dos mais divertidos, alegres e animados. Com uma boa conversa, as pessoas desse signo são capazes de afastar qualquer monotonia. Diferentemente do que muitos costumam pensar, não possuem duas caras.

Combinação com o vice

A maneira sistemática e metódica que Virgem tem de lidar com o dia a dia pode deixar Gêmeos um pouco limitado e até mesmo furioso. Não é dos relacionamentos, o mais tranquilo, no entanto, a troca mental será esplêndida, visto que são dois signos regidos por mercúrio, o deus da comunicação inteligente.

O maior perigo está na tendência defensiva de racionalizar todos os acontecimentos, inclusive na hora da manifestação do afeto. Virgem é contido e tímido demais para o sociável geminiano. Sem falar na necessidade de criticar e da atenção aos detalhes de tudo à sua volta. Gêmeos pode enlouquecer com tamanha atenção aos detalhes.

Virgem costuma se responsabilizar por cada ato e palavra empenhada. É conhecido por sua discrição e refinamento, qualidades que faltam no expansivo e falante geminiano.

Mara Rocha (MDB) – Signo de Virgem

Virgem com a personalidade de Capricórnio. São pessoas de sorte e privilegiadas em vários sentidos. Encontram portas abertas e oportunidades junto a autoridades, patrões e pessoas de destaque. Necessitam sabedoria para poderem aproveitar as oportunidades surgidas. Assim como Jorge Viana, tem o traço da inteligência, normalmente, pensam demais, se preocupam demais e trabalham demais.

Detalhistas, metódicas, organizadas, discretas e perfeccionistas, pessoas deste signo gostam de perfeição em tudo o que fazem e, por isso, são eficientes e cuidadosas. Para elas, a rotina e o planejamento são essenciais para que consigam viver bem.

Seu vice, Fernando Zamora, também é virginiano, portanto, gosta de estabilidade e de compromisso. Por isso, essa é uma combinação que pode ser muito bem-sucedida. Os dois são parecidos e sabem entender o jeito e as manias um do outro.

Marcio Bittar (União Brasil) – Signo de Câncer

Também é regido pelo signo solar de Câncer. Os cancerianos são sonhadores, empáticos e sentimentais, e a imaginação deles não tem limites. Assim como David Hall, o candidato é emotivo, mas divertido, engraçado e brincalhão. Pode não ser uma pessoa muito prática. Tem muita imaginação, sonhos e desejos. O que deixa os nativos de Câncer seguros é a conexão com algo familiar.

Suas emoções sofrem flutuações o tempo todo. Podem ser taxados de lunáticos ou instáveis. A personalidade de Câncer é bem tradicional e conservadora. São pessoas apegadas e por vezes até melancólicas, com uma energia paternal bem aflorada.

Costuma ter inteligência emocional privilegiada e, assim, se dá bem na gestão de pessoas. No entanto, pode ser pouco competitivo e apresentar dificuldades em manter o foco em tarefas repetitivas.

Sua candidata a vice, Dra Georgia Micheletti, é do signo de Touro, ou seja, são pessoas que amam conforto e sabem o que é bom nessa vida. Também são amigas fiéis e conseguem ser calmas e pragmáticas em momentos críticos. Touro é firmeza! É o signo ligado à vida material e, por isso, podemos dizer que está relacionado ao seu dinheiro, à comida, posses, ao conforto e ao corpo.

Combinação com o vice

Touro e Câncer são signos que possuem grandes afinidades entre si. O taurino é mais frio e realista, sempre com os pés no chão. Os nativos desse signo costumam se colocar em primeiro lugar e sentem dificuldades em deixar a imaginação voar para muito longe.

No âmbito profissional, os signos de Touro e Câncer contam com algumas diferenças. Isso porque os taurinos são seres materialistas e ambiciosos. Dessa forma, são profissionais proativos, motivados e persistentes. Enquanto isso, os nativos do signo de Câncer perdem o foco com facilidade e, se estão em situação de estresse e infelicidade, perdem o interesse no trabalho com diversos momentos de falta de motivação.

Por isso, quando em parcerias esses signos podem dar certo. O taurino pode ajudar com que o canceriano se motive com maior frequência e se abale menos. Para os cancerianos, saber separar a vida profissional da pessoal pode ser uma tarefa árdua, mas necessária. Touro e Câncer ainda contam com algumas diferenças, que podem ser gritantes e configurar momentos de turbulência na relação.

Sérgio Petecão (PSD) – Signo de Áries

Os arianos são pessoas vaidosas e adoram receber presentes. Assim como Gladson Cameli, Petecão também é do time dos sinceros e leais. Diz sempre o que pensa e o que precisa dizer. São impulsivos e amam fazer as coisas do nada, pois isso os faz se sentirem vivos, e cheios de juventude. Os homens de áries não medem palavras, e nunca têm medo de dizer como se sentem, mesmo que não seja algo muito legal de se ouvir.

Por serem líderes naturais, eles podem começar a ser controladores. Faz parte da personalidade dele ser forte, independente e incisivo. Ele é retumbante e egoísta por fora, mas bem sensível e preocupado por dentro. É uma pessoa brincalhona, comunicativa, animada e que ama divertir todos à sua volta. Não é difícil conviver com ele. As pessoas que o tratam bem serão tratadas da mesma forma. Porém, o ariano tem pavio curto e não costuma levar desaforo para casa. Justamente por isso que este nativo leva a fama de briguento. Contudo, ele não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, se conquistar amizade de um é capaz de ter sua lealdade para sempre.

O ariano tem o dom de se adaptar rapidamente às mudanças. Ele realiza sua função com rapidez e dedicação. É um ótimo profissional, mesmo quando os problemas aparecem ele não se desanima. Sente necessidade de superar os obstáculos. Sabe se portar como líder e funcionário e consegue trabalhar bem com os colegas, mesmo que acredite que individualmente se desenvolveria melhor.

Seu candidato a vice, João Tota Filho, é do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Possui características de otimismo, de egocentrismo e de confiança em si, de grande simpatia e poder de influir sobre as pessoas e as massas.

Combinação com o vice

São dois signos opostos e, por isso, é possível que ao início se atraiam e tenham interesse um no outro, mas que, depois, ao se conhecerem realmente, esta relação possa falhar, pois há muitos pontos de discordância. No âmbito profissional pode ser complicado que Áries e Libra se entendam, pois deverão aprender a se relacionar para que possam estar confortáveis um com o outro e, sobretudo, se complementar.

No trabalho, Áries costuma ser uma pessoa um pouco autoritária, com tendência a mandar, um tanto impulsiva e resolutiva. Libra também é muito teimoso, mas não costuma ser impulsivo, pois costuma observar detalhadamente antes de tomar uma decisão.

A indecisão de Libra pode ser entendida por Áries como uma ofensa e uma forma de questionar suas decisões, algo que pode fazer com que saia faísca e que ocorram maus entendidos.

Nilson Euclides (PSOL) – Signo de Gêmeos

Do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Possui um temperamento forte e são pessoas polêmicas, inteligentes, curiosas e questionam tudo. Alegre, divertido e com muita história para contar. Tem o potencial de transformar o ambiente ao seu redor, além de ser comunicativo, amigável e intuitivo.

Os geminianos costumam ser dotados de inteligência, são sociáveis e muito hábeis na comunicação. Este nativo costuma viver rodeado de pessoas. É tão instável que nem ele se entende. Para esse homem, não tem tempo ruim para nada. Topa tudo, vive em busca de aventuras e o bom humor está sempre presente em sua vida. Sabe conquistar com as palavras, é fácil se deixar envolver pelo bom papo do geminiano.

Sua candidata a vice, Jane Rosas, pertence ao signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. Gosta de fazer amizades e de frequentar rodas sociais, além de ser eternamente agradecida aos seus benfeitores.

Combinação com o vice

São dois signos de personalidades bem diferentes. Enquanto os geminianos preferem muitas informações e conexões ao mesmo tempo, os escorpianos gostam de aprofundar nos assuntos, relações e conhecimentos. Com dedicação, um pode aprender com o outro. Gêmeos pode ensinar sobre como levar a vida de forma mais leve, e Escorpião sobre a necessidade de profundidade e comprometimento. Ambos são muito inteligentes e podem aprender muito nas trocas de conhecimento.

