Eleições 2022: Definidas as urnas eletrônicas que serão auditadas no Acre

O candidato a reeleição para deputado estadual Fagner Calegário, representante dos trabalhadores terceirizados dentro da Aleac, e Bruno Moraes, ex-presidente do SEAC e atual candidato a deputado federal, são os dois grandes responsáveis por tornar realidade grandes conquistas para a categoria da terceirização.

Juntos, com o apoio do SEAC, os dois conquistaram o auxílio-alimentação no valor de 220 pagos mensalmente para cada terceirizado; a conta vinculada, que dá garantias do recebimento dos direitos trabalhistas ao final do contrato de trabalho; a criação do “Dia Estadual do Trabalhador Terceirizado”, além de lutarem pelo pagamento em dia dos salários. Segundo os candidatos, no próximo mandato a luta será pelo auxílio-saúde dos trabalhadores terceirizados.

Bruno Moraes que atualmente concorre a uma vaga na Câmara Federal, foi o presidente mais novo do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre (Seac/Ac), onde esteve à frente de conquistas como o vale-alimentação dos servidores em novos contratos firmados com o governo desde 2019.

“Nossa luta foi por estes homens e mulheres que se esforçam todos os dias para entregar sempre o melhor serviço. Conseguimos o auxílio para novos contratos e tentamos acrescentar sempre na renovação dos contratos antigos”, ressalta Moraes.

“Temos muito carinho e respeito pelos nossos terceirizados. Tivemos várias lutas importantes como a 1ª Convenção Coletiva que cria o piso salarial para os terceirizados em todo estado”, frisou Calegário.