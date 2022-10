Delta/NH: Alan dispara com 31% das intenções de voto para o senado e Gladson aparece com 53% para governo

Levantamento encomendado pelo site Notícias da Hora à Delta Agência de Pesquisa e divulgado neste sábado (1º) mostra que o candidato ao senado Alan Rick, do União Brasil, disparou nas intenções de voto nesta reta final das eleições.

Alan Rick, lidera com 31,50% das intenções de voto; Ney Amorim (Podemos) aparece com 17,13%; Jenilson Leite (PSB) tem 14,37%; Márcia Bittar, do Partido Liberal, soma 7,75%; Vanda Milani (PROS), 6,75%; Nazaré Araújo (PT), 6,13%; Sanderson Moura (PSOL) 1%; e Dimas Sandas (AGIR), 0,12%.

Brancos e Nulos somam 3, 38%. Não souberam responder são 11,87%.

Votos válidos para o senado

Quando analisados apenas os votos válidos, que são os votos considerados pelo Tribunal Regional Eleitoral, Alan Rick tem 37,17%; Ney Amorim 20,21%, seguido por Jenilson Leite (PSB), com 16,69%; Marcia Bittar (PL) tem 9,14%; Vanda Milani (PROS) soma 7,96%; Nazaré Araújo (PT) obteve 7,23%; Sanderson Moura (PSOL) 1,18% e Dimas Sandas (AGIR) 0,15%.

Rejeição para o Senado

A Delta também ouviu dos eleitores em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum.

A mais rejeitada é Marcia Bittar, com 20,64%; Nazaré Araújo e Ney Amorim aparecem em 2º como os mais rejeitados, com 13,24% de rejeição, cada um. Dimas Sandas aparece com 7,91%, seguido de Sanderson Moura, com 6,37%.

Vanda Milani, 6,16%; Alan Rick e Jenilson Leite têm as menores rejeições: 5,13% e 2,67%, respectivamente.

Não souberam responder 24,64% dos entrevistados.

Com relação à disputa ao governo do estado, a pesquisa aponta para a possibilidade de vitória do candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP) ainda no primeiro turno das eleições deste domingo (2).

Cameli aparece com 53,75% das intenções de voto na consulta estimulada, com Jorge Viana (PT) em segundo, com 19,75%, seguido de Mara Rocha, com 8,87%; Petecão (PSD), com 5,62%; Marcio Bittar (União Brasil), com 1,62%; Professor Nilson Euclides (PSOL), com 0,88%; e David Hall (AGIR), com 0,12%.

Brancos e Nulos somam 2,25%. Não souberam responder 7,12%.

Votos válidos para o governo

Considerados apenas os votos válidos, excluídos votos em branco, nulos e indecisos, Gladson Cameli tem 59,31%; Jorge Viana aparece com 21,71%; a emedebista Mara Rocha tem 9,79%; Sérgio Petecão aparece em 4º lugar com 6,21% e Márcio Bittar, do União Brasil, com 1,79%. Nilson Euclides (PSOL) e David Hall (AGIR) vêm em seguida com 0,97% e 0,13%, respectivamente.

Rejeição para o governo

Jorge Viana aparece como o mais rejeitado, de acordo com a pesquisa Delta Agência de Pesquisa. Ao responder a pergunta “Em quem você não votaria de jeito nenhum para governador?”, 26,05% disseram que não votariam no petista.

Sérgio Petecão é o segundo mais rejeitado pelo eleitorado pesquisado pela Delta: 23,26% dos entrevistados afirmaram não votar em Petecão de jeito nenhum. O governador Gladson Cameli (PP) tem 9,21% de rejeição, seguido por Mara Rocha (MDB), com 7,26%. David Hall (AGIR) aparece com 4,46% e Nilson Euclides (PSOL), com 2,60%.

Não souberam responder somam 11,90%. No quesito rejeição, o eleitor poderia escolher até mais de um candidato.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro e está registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC-01252/2022. A margem de erro é de 3,46% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.