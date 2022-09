Queimadas no Acre têm o pior setembro da história, segundos os dados INPE

O Acre se aproxima dos 10 mil focos de queimadas em 2022, volume só superado nos anos de 2003 e 2005, desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) passou a fazer o monitoramento de focos ativos por estado, em 1998.

Até esta quinta-feira (29), o estado registrou, segundo a Programa Queimadas, plataforma disponibilizada pelo INPE com dados atualizados diariamente, foram detectados 9.781 focos de queimadas em terras acreanas, 27% a mais que os 7.679 registrados no ano passado no mesmo período.

A quantidade de queimadas até esta data no estado também supera o total de todos os anos, até o fechamento da chamada “temporada do fogo”, com exceção de 2003 e 2005 – esses dois anos somaram 10.523 e 15.993 focos de queimadas, respectivamente.

Este mês de setembro, no entanto, é o pior da história do Acre, com 6.693 focos de queimadas. Em termos comparativos, setembro de 2021 teve 3.982 focos de queimadas. No ano mais crítico da série histórica do Inpe, que foi 2005, setembro teve 6.092 focos de calor.

Os municípios que lideram o ranking acreano do fogo são Feijó e Tarauacá, com 2.290 e 1.438 focos de queimadas no ano. Na sequência estão Sena Madureira (913), Rio Branco (880) e Manoel Urbano (627). Feijó há vários anos consta na lista dos 1º municípios brasileiros que mais queimam.

As Unidades de Conservação estaduais com mais focos de queimadas são a Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecostes, com 45 focos de queimadas, e as Áreas de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco e Lago do Amapá, com 24 focos de queimadas cada uma.

Já entre as UC’s federais, a Reserva Extrativista Chico Mendes é a mais afetada pelo fogo, com 790 focos; a Resex do Alto Juruá, com 185 focos; a Resex do Alto Tarauacá, com 96 focos; e o Parque Nacional da Serra do Divisor, com 91 focos de queimadas.