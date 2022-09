Comem camarão e arrotam piranambu 

UMA DAS DISCUSSÕES mais travadas nestes dias que antecedem a votação do dia 2 de outubro, é se as pesquisas registradas até aqui, contestadas por todos os candidatos a governador e senador pela oposição; vão acertar os prognósticos que dão a eleição para o Palácio Rio Branco decidida no primeiro turno; definida para o Senado, ou se serão desmoralizadas, caso a eleição ficando para ser decidida num turno extra. É bom lembrar sempre que pesquisa não elege ninguém, é apenas um instrumento científico para registrar um momento eleitoral. Mas, com uma observação importante: se forem bem elaboradas e não sirvam somente para acalentar os contratantes, e proteger os seus candidatos. Essa é uma discussão que só vai cessar quando as urnas forem abertas. E, neste caso é que vamos saber se as pesquisas sairão desta campanha respaldadas pelos resultados eleitorais, ou se vão errar tudo e sairão desmoralizadas. O jogo é este. Aguardar.

NÃO É ELEIÇÃO PARA PAPA

A escolha do Papa acontece num concílio de comportados sexagenários cardeais. Espera-se que o debate de logo mais na TV-ACRE não siga este modelo, e que além dos projetos de governo, todas as vísceras dos candidatos sejam expostas. Quem não quer exposição pública, não saia candidato. É tudo muito simples.

PEGOU O PT DE CUECAS

Por essa, ninguém do PT esperava! A declaração feita ontem pela ex-senadora Marina Silva, ex-musa petista, de apoio ao Nilson Euclides (PSOL) ao governo; e ao Sanderson Moura (PSOL) ao Senado, pegou a direção do PT sem cueca. A lógica, seria ela declarar seu apoio ao Jorge Viana (PT) e à Nazaré Araújo (PT) ao Senado.

É MAIS UM APOIO MORAL

VOTOS a Marina não tem mais no estado para transferir, que possa colocar as candidaturas do PSOL nas cabeças; o baque no PT foi mais moral que nas suas candidaturas.

GRANDE INTERROGAÇÃO

A GRANDE interrogação que ficou, foi o motivo pelo qual a ex-senadora petista Marina Silva declarou apoio ao Lula para a presidência, e não declarou ao Jorge Viana (PT) ao governo, com quem já foi carne e unha.

NÃO TIREM A VANDA DE TEMPO

QUEM ACOMPANHA o cotidiano da campanha da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado, me ligou para dizer ser um erro ela ser colocada na disputa como carta fora do baralho, por ter uma campanha estruturada em todo estado e deve ser a grande surpresa desta eleição. O otimismo é grande no comando da campanha da parlamentar do PROS.

AS MESMAS INFORMAÇÕES

AS MESMAS informações tenho recebido de candidatos que percorrem o estado em campanha, de que a candidatura da Vanda Milani (PROS) virá com votos do interior, e disputa em Rio Branco, que é seu nicho.

DEBATE IMPORTANTE

POR CONTA da grande audiência que por certo terá, o debate de hoje na TV-ACRE, entre os candidatos a governador, será importante para melhor avaliação das propostas de cada postulante ao governo, pelo eleitor.

PESQUISA NO FORNO

VÁRIAS pesquisas pautadas para serem divulgadas até sábado, último dia para divulgação. Quinta-feira será publicada a segunda pesquisa do ac24horas para governador e senador. Pesquisa não ganha eleição, mas quando bem elaborada, registra um momento e é referencial.

MOSTROU FORÇA

PELO TAMANHO da carreata do PT, em Assis Brasil, deu para se notar que o candidato ao governo, Jorge Viana (PT), não está morto no Alto Acre. O jogo não foi jogado.

NUNCA ACERTARAM NADA

O Sérgio Petecão está no segundo turno, esta conversa de a eleição ser decidida no primeiro turno só existe nas pesquisas mentirosas, falou ontem ao BLOG o prefeito Tião Bocalom. Ressaltou que as pesquisas nunca acertaram nada em suas campanhas, e para a PMRB, que era apontado fora do jogo, ganhou folgado.

NÃO JOGOU A TOALHA

O CANDIDATO ao Senado, Jenilson Leite (PSB), mandou postagem para ressaltar que continua trabalhando, e certo de que está sim na disputa com chance de vencer.

ATÉ O ÚLTIMO MINUTO

O CANDIDATO ao governo pelo PSD, Sérgio Petecão, disse ontem ao BLOG estar confiante que estará no segundo turno. “Entendo de campanha, sei quando estou bem ou não; e nesta eleição a receptividade nos bairros é maior do que as anteriores”, destacou.

QUANDO BEM MONTADA, DÁ TUDO CERTO

UMA CAMPANHA, quando organizada, com um bom articulador para pensar e fazer as parcerias certas, não há como dar errado. É o caso da candidatura do Fábio Rueda (União Brasil) a deputado federal, que saiu do zero e chega na reta final como favorita na chapa.

NÃO É PRECISO FALAR COM O PAPA

NUNCA conversei com o Rueda, mas pelas informações colhidas de candidatos de vários partidos, até da oposição, todos situam a candidatura dele a federal como muito forte. Não é preciso falar com o Papa para saber que ele existe. Basta selecionar as informações.

EXTREMANTE QUALIFICADOS

O PSOL marcou um ponto nesta eleição, por ter lançado dois candidatos extremante qualificados; o Sanderson Moura ao Senado, e o Nilson Euclides ao governo.

NÃO SE FALA OUTRA COISA

NESTA reta final não se fala outra coisa na disputa do governo, ao não ser se terá ou não segundo turno. Virou uma discussão enigmática, que só a urna decifrará.

CONTINUA COLADO

O CANDIDATO ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), está eufórico com a divulgação da pesquisa que o pôs em empate técnico, com o Alan Rick (União Brasil).

POR ISSO É EMOCIONANTE

A CAMPANHA desta eleição para o Senado é emocionante porque tudo pode vir a acontecer, até sair vencedor quem não aparece na cabeça das pesquisas.

DISPUTA EMBOLADA NO REPUBLICANOS

Clodoaldo Rodrigues, Tadeu Hassem, Eber Machado, Gélen Diniz, Jairo Carvalho, Claudinha, são nomes com potencial de disputa de duas vagas a deputado estadual.

CONHECE O CAMINHO DAS PEDRAS

QUANDO alguém já é deputado estadual por vários mandatos, é por conhecer o caminho das pedras. É o caso do deputado Manoel Moraes (PP), que deve voltar para a ALEAC bem votado. Tem uma campanha forte.

PARCERIA QUE RENDE VOTOS

PARCERIA política tem de ser bem selecionada, ou não ajuda em nada um candidato. A candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL), acertou cheio em fazer uma aliança política com o grupo do deputado José Bestene (PP).

LULA DISPAROU

SE NÃO GANHAR no primeiro turno, vai chegar ao segundo turno com uma grande diferença sobre o candidato Jair Bolsonaro (PL), é que apontam todas as pesquisas de opinião pública sobre o Lula (PT).

NÃO PODE CULPAR NINGUÉM

CASO se confirme a derrota do presidente Bolsonaro este não pode culpar ninguém, a não ser o próprio; por tantas sandices que cometeu ao longo da pandemia, trocando a ciência por uma crendice inventada por ele.

OLHOS PARA O JURUÁ

TODOS OS OLHOS do MDB estão voltados para o Juruá, e notadamente, para a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB). É que, o MDB fazer dois federais, depende da Jéssica vir a ter uma votação estrondosa.

NÃO É MAIS NICHO NA ESQUERDA

CONVERSANDO ontem com um jornalista amigo, este fez uma observação pertinente de que, a esquerda já não domina a juventude como nos primórdios da Frente Popular; citou como exemplo a UFAC, hoje lotada de bolsonaristas. Verdade. É o resultado de acomodamento do PT com vinte anos de poder. O PT envelheceu. Os “meninos do PT”, viraram comportados senhores.

FRASE MARCANTE

“Quando tiver que pegar uma cabra use a mão do inimigo”. Ditado persa.