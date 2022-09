Militantes ligados a Márcio Bittar são coagidos por faccionados na Baixada da Sobral

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul, onde assistiu ao desfile cívico militar de aniversário do município, o governador Gladson Cameli, candidato à reeleição, disse que ainda não decidiu se irá participar do debate que irá ocorrer na TV Gazeta nesta quinta-feira, 29.

Cameli afirmou que as emissoras de televisão estão proporcionando o fortalecimento da democracia com a realização dos debates, mas que os candidatos optam pelo ataque, o que ele quer evitar.

“Ainda não decidi se vou, mas não estou mais querendo participar de debate não. Eu não consigo debater, não vou ficar lá só ouvindo ataques e ofensas se nem posso dizer o que vou fazer para melhorar a vida das pessoas. Se não querem me respeitar, tem que respeitar as famílias, as pessoas que querem ouvir. Ao invés de usar os minutos para expor, as pessoas vão para atacar e não mostrar se tem preparo para governar o Acre. Governar o Acre não é brinquedo e aí quando você olha tem uns que não enxergam um palmo diante do nariz e não sou eu que vou fazer enxergar. Mas o povo é muito sábio”, pontuou.

Nesta quinta-feira, o gestor terá agenda em Assis Brasil e Sena Madureira. Cameli disse que voltará para Cruzeiro do Sul na noite de sexta-feira, 30, onde participará de carreata no sábado, 1. Domingo, dia 2, irá votar em Cruzeiro do Sul e aguardar o resultado da eleição no município.

“Pela primeira vez um governador vai aguardar o resultado da eleição aqui. Se for positivo, o resultado será uma grande festa. Em seguida terei que ir para o Palácio cumprir o rito”, concluiu.

Durante as comemorações desta quarta, Gladson assistiu ao desfile ao lado do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. O vice-governador, Major Rocha, estava no palanque de autoridades, mas ele e Cameli ficaram distantes durante todo o evento.