Bimbi registra B.O contra cabo eleitoral que o acusou de calote

O candidato ao governo, senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 28, com os trabalhadores do centro de distribuição do Arasuper em Rio Branco.

Durante a agenda, o candidato reafirmou seu compromisso com a geração de emprego e renda e valorização dos trabalhadores no Acre. “Tenho conversado incansavelmente com todas as categorias de trabalhadores e representantes da sociedade para aproximarmos as ideias do governo com as reais necessidades das pessoas e das empresas”, declarou.

Petecão aproveitou para pedir apoio e levar o pleito eleitoral ao segundo turno. “Anota aí, no próximo domingo, vote Petecão 55”, comentou.