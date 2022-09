Inadimplência cai, mas Acre ainda tem 267 mil pessoas atoladas em dívidas

Levantamento produzido pela Serasa Experian com exclusividade para o ac24horas mostra que o Acre tem 267.755 pessoas com alguma dívida na praça, número que representa 43,77% da população adulta. Os dados referem-se ao mês de agosto.

Em comparação ao mês de junho, quando o percentual de devedores era de 44,42% essa taxa caiu 0,65% em dois meses por conta das campanhas de negociação de dívida da Serasa, agência especializada em proteção ao crédito.

No entanto, os números relacionados ao Acre ainda assustam: o número de endividados, por exemplo, é o 8º maior do País. Além disso, são 1.364.009 contas não pagas que somadas chegam a R$ R$ 1.084.181.143,46.

Sobretudo, cada acreano inadimplente deve em média R$ 4.049,15.

No País, situação é também preocupante: pelo oitavo mês consecutivo, a inadimplência volta a crescer no país, chegando a 67.976.241 brasileiros, um aumento de 0,5% em relação a julho. A alta foi uma das menores registradas nos meses de crescimento consecutivo e pode ter sido contida pelo elevado número de negociações de dívidas realizadas em agosto, que chegou a 2,8 milhões, 22% a mais do que em julho.

Entre as dívidas mais negociadas em agosto os destaques foram as contas de Telecom (41%), seguido pelas Securitizadoras (24%) e Bancos (15%). As dívidas com maior representatividade entre os inadimplentes seguem com o segmento de Bancos e Cartões (28,8%), seguido de Utilities, contas básicas como água, gás e luz (22,1%), e Financeiras (13,8%).

“Monitoramos o crescimento da inadimplência desde o início do ano e por isso promovemos, em agosto, um mutirão nacional que representou um alívio no cenário graças ao aumento das dívidas negociadas”, comenta Aline Maciel, Gerente de Serasa Limpa Nome. “Como os brasileiros estão com o orçamento mensal apertado, a negociação de dívidas com parcelamento foi uma solução buscada para aumentar o número de regularização de débitos, o que de fato ocorreu”, complementa.

Em agosto, o Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do país, se uniu a mais de 50 empresas para oferecer de forma inédita ofertas com parcelamento sem juros. A Ação de Parcelamento colaborou para que mais de 1,8 milhão de pessoas negociassem 2,8 milhões de dívidas com descontos que somaram R$ 4,8 bilhões. Agosto só não teve o maior número de negociações do ano porque em março a Serasa promoveu um Feirão Limpa Nome Emergencial.

No Acre, foram negociadas 9.044 dívidas em agosto, segundo menor número de renegociações do País naquele mês.