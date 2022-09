Diretor diz que trabalha mais do que o expediente e não usa equipamentos da prefeitura

O diretor da Secretaria de Cuidados com a Cidade, Wellington Chaves Divino, enviou posicionamento ao ac24horas sobre as denúncia recebidas pelo Ministério Público de que não compare com assiduidade ao trabalho e que usaria o espaço físico e equipamentos da prefeitura para atividades do Conselho Regional de Contabilidade, o qual é presidente, e que teria viajado para atividades do CRC sem a permissão do prefeito e mesmo assim teria recebido seus salários de forma integral.

Wellington afirma que como presidente do CRCAC, função que exerce desde 2020, nunca precisou utilizar equipamentos e nem espaço físico da secretaria para realizar trabalhos do Conselho Regional de Contabilidade do Acre e enfatiza que o CRCAC tem sede própria em Rio Branco, equipamentos e toda estrutura necessária para executar as demandas da presidência.

Em relação ao horário de trabalho, afirma que chega em média às 6h30, permanece no horário de almoço e sempre encerra seu trabalho depois das 18 horas.

“A denúncia tem como objetivo prejudicar o trabalho que vem sendo realizado junto à sociedade Rio Branquense pela referida secretaria”, afirma.

Já em relação à denúncia de viagens que não seriam de interesse do município sem autorização e o recebimento de salários de forma integral, Wellington não se posicionou.