Repúdio: Rede Amazônica diz que vai acionar desembargadora no CNJ por abuso de autoridade

Os candidatos ao Senado da República pelo Acre já receberam R$12.652.331,42 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e gastaram R$ 8.156.558,86. A quatro dias da votação, os candidatos aparentemente tem saldo de ao menos R$4 milhões, segundo os dados declarados por eles à Justiça Eleitoral do Acre.

Além do Fundo do PT, a candidata Nazaré Araújo recebeu R$272.200,00 do diretório estadual do PV, que integra a Federação Brasil da Esperança junto com o PC do B e o próprio PT.

Vanda Milani, do PROS, recebeu o maior volume de recursos do Fundão (R$3.100.000,00) e gastou R$1.025.810,85.

Dimas Sandas (Agir) recebeu R$950,00 doados por ele mesmo e não declarou nenhuma despesa até a manhã desta quarta-feira (28).

Em junho deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o montante a ser destinado aos 32 partidos políticos nas eleições majoritárias de 2022. Inicialmente definido em até R$ 5,7 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os repasses foram posteriormente fixados em R$ 4,9 bilhões na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Com 15,77% do total do fundo, o União Brasil, maior partido do Brasil, criado em 2021 a partir da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social Liberal (PSL), terá R$ 782,5 milhões para a campanha eleitoral.

Na sequência de valores aparecem o PT, com 10,15%, o equivalente a R$ 503,3 milhões e o MDB, com 7,2%, R$ 363,2 milhões. PSD tem 7,05%, totalizando R$ 349,9 milhões e o PP, com 6,95%, receberá R$ 344,7 milhões, seguido pelo PL, com 5,82%, e pelo PSB, com 5,42%. O Novo renunciou ao repasse destinado à legenda. Veja aqui a tabela completa do TSE.

O fundo eleitoral foi criado em 2017 para suprir as doações antes feitas por empresas, mas proibidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015. A verba é distribuída em anos de eleições municipais ou gerais.

Os recursos devem ser utilizados somente para financiamento das campanhas eleitorais, com prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Veja quanto cada candidato recebeu do Fundão e gastou nesta campanha:

Receitas

Alan Rick (União) R$2.735.314,50

Dimas Sandas (Agir) Não declarou recursos do Fundo

Jenilson Leite (PSB) R$1.577.000,00

Vanda Milani (PROS) R$3.100.000,00

Marcia Bittar (PL) R$1.000.000,00

Nazaré Araújo (PT) R$2.835.433,18

Ney Amorim (Podemos) R$1.099.900,00

Sanderson Moura (PSOL) R$303.733,74

TOTAL R$12.652.331,42

Despesas

Alan Rick (União) R$1.860.527,82

Dimas Sandas (Agir) Não declarou despesa

Jenilson Leite (PSB) R$678.056,87

Vanda Milani (PROS) R$2.778.135,05

Marcia Bittar (PL) R$1.025.810,85

Nazaré Araújo (PT) R$1.223.743,37

Ney Amorim (Podemos) R$451.994,40

Sanderson Moura (PSOL) R$138.290,50

TOTAL R$ 8.156.558,86