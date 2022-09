Travessia/ac24horas no senado: Alan tem 31%, Ney 24%, Jenilson 13% e Márcia 11%

O Instituto Travessia Diagnóstico, contratado pelo ac24horas, divulgou nesta quarta-feira, 28, os números da disputa da única vaga do Acre no senado nas eleições de 2022. De acordo com o levantamento estimulado, Alan Rick (UB) tem 31% e lidera, mas é seguido por Ney Amorim (Podemos) com 24%. Na terceira posição surge Jenilson Leite (PSB) com 13% e na quarta colocação aparece Márcia Bittar (PL) com 11%. Vanda Milani (PROS) e Nazaré Araújo (PT) marcaram 4%, cada uma. Sanderson Moura (PSOL) registrou 1% e Dimas Sandas (AGIR) não pontuou. 6% marcaram branco e nulo e 6% não souberam não responderam.

Na pesquisa espontânea, Alan marca 22%, Ney 17%, Jenilson 9% e Márcia 6%. Vanda e Nazaré marcaram 2%, cada uma. 13% optaram por branco ou nulo e 29% não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, Márcia tem o maior índice com 31%. Alan tem 19%, Ney 17%, Jenilson 15%, Nazaré 15%, Vanda 9%, Sanderson 9% e Dimas Sandas 8%.

A pesquisa do Instituto Diagnóstico ouviu 1.200 eleitores por telefone entre os dias 24 a 27 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05815/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-08454/2022.