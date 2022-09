Ações da Polícia Federal no Acre apreendem quase R$ 400 mil

Os candidatos ao governo pela Federação da Esperança Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT), estiveram nesta manhã no Mercado Municipal Elias Mansour, em Rio Branco. Jorge, Marcus e Nazaré receberam o carinho dos comerciantes e das pessoas que diariamente transitam na região.

“Estar aqui é uma mistura de alegria com emoção. As pessoas realmente entraram na campanha, elas querem a boa mudança, elas sabem que Marcus e eu somos do trabalho. É impressionante como a campanha cresceu. Nós entramos por último nessa disputa e já estamos em segundo lugar nas pesquisas”, disse o candidato ao governo.

Jorge Viana acrescentou que não tem dúvidas que ele e Marcus Alexandre disputarão o segundo turno e serão vitoriosos.

“A cada dia a nossa responsabilidade aumenta mais. As pessoas sabem que temos um projeto, um plano, que vamos reunir os melhores profissionais para trabalhar e que vamos trabalhar pela população, cuidar de todos, gerar emprego para a juventude e fazer a vida do acreano melhorar. Andar no mercado, ser abraçado como nós fomos, ser abraçado pelas pessoas alegres, sorrindo, é um presente de Deus. É sinal de que a vitória está vindo”, disse Viana.

O ex-governador ressaltou que o espaço que compreende o mercado municipal, o Terminal Urbano, o calçadão, o Shopping Popular e o mercado Aziz Abucater têm a marca das gestões do Partido dos Trabalhadores.

“Esse espaço precisa muito do cuidado e da atenção do Estado e do município. Nossas gestões, tanto no governo, quanto na prefeitura, sempre cuidaram desse espaço aqui no centro e com a nossa vitória para o governo esse será um lugar que receberá toda a nossa atenção”, pontuou.

Marcus Alexandre destacou que o calçadão e o entorno do Elias Mansour é um lugar onde o Acre se encontra. “Aqui você acha pessoas de todos os municípios. Sempre tratei esse lugar com muito carinho, aqui teve presença constante da nossa gestão e receber esse carinho e o abraço que Jorge, eu e Nazaré recebemos hoje é a demonstração que estamos no caminho certo, que nossa campanha está crescendo na hora certa e nós estaremos no segundo turno.

Marcus salientou que no segundo turno ocorre outra eleição e Jorge e ele estão prontos para debater a realidade que vive o Acre, falando dos problemas e apontando as soluções por meio do trabalho que estão prontos para oferecer para a população.

“É isso que nos motiva e essa reta final de primeiro turno nos mostra isso. O que conta a nosso favor é o trabalho que sempre fizemos e vamos fazer muito mais”, finalizou o ex-prefeito.