Na TV Acre, Bittar diz que vai prestar contas do mandato de senador

O candidato ao governo, Jorge Viana (PT) chegou na noite desta terça-feira, 27, apoiado pelos familiares de presos presentes na frente da TV Acre, em Rio Branco.

Na ocasião, Viana se solidarizou com as famílias e recebeu aplausos dos manifestantes. No entanto, o petista evitou se comprometer com os aprovados do cadastro de reserva do Corpo de Bombeiros.

O candidatos a vice, Marcus Alexandre, e ao senado, Nazaré Araújo, acompanhavam o candidato ao governo.