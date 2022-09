Dois são denunciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio em motel

Com o atendimento voltado unicamente para mulheres, a carreta do Hospital de Amor de Rio Branco vai permanecer até sexta-feira (30) estacionada em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar do Acre, na Praça da Revolução, em Rio Branco.

O local foi escolhido por ser um ponto estratégico com bancos, comércio e repartições públicas que reúnem grande contingente de mulheres. Estão disponíveis exames de mamografia e preventivo de câncer do colo do útero (PCCU)

O atendimento será iniciado às 8h e concluído às 13h, com todas as mulheres selecionadas atendidas. Segundo a gerente do Hospital de Amor, Ana Maria, o atendimento das pacientes será pela ordem de chegada. Diariamente, são disponibilizados 25 exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos e 30 PCCU’s.

Ana Maria disse que as interessadas em fazer os exames deverão se dirigir à carreta estacionada na frente do quartel da Polícia Militar levando os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do Sus e comprovante de endereço.

Ainda segundo a gerente, o atendimento do Hospital de Amor, localizado na BR-364, próximo à UPA do 2º Distrito, continua normalmente, e que agora a direção disponibilizou um telefone para que o cliente possa ser atendido via Whatsapp.

“Pelo número 32135501 agora você pode fazer o agendamento de todos os tipos de exames, tirar dúvidas e até remarcar”, complementou Ana Maria.