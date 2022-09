Anatel antecipa e 5G chega a Rio Branco dia 6 de outubro

Em entrevista ao jornal O Globo, um dos conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que Rio Branco, a capital do Acre, deve receber o sinal de internet 5G já no próximo dia 6 de outubro. Além de Rio Branco, o conselheiro Moisés Queiroz informa que Manaus, Belém, Porto Velho e Macapá poderão ter o tão esperado 5G puro (chamado de standalone) a partir de 6/10. Com isso, todas as capitais do país estarão cobertas com a nova tecnologia.

A data é novidade para os acreanos, já que era esperado que o 5G chegasse a Rio Branco somente depois do 2º turno das eleições. Se confirmada, a antecipação marcará um novo tempo nas comunicações do Acre.

Moisés Queiroz é também presidente do Gaispi, grupo responsável por acompanhar a instalação da nova rede. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo no final do ano de 2018, e é o sucessor planejado das redes 4G que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais.

Como suas antecessoras, as redes 5G são redes móveis, nas quais a área de serviço é dividida em pequenas áreas geográficas chamadas de “células”. Todos os dispositivos sem fio 5G em uma célula são conectados à internet e à rede telefônica por ondas de rádio por meio de um transmissor local na célula. A principal vantagem das novas redes é que terão maior largura de banda, proporcionando maiores velocidades de download, podendo chegar a até 10 gigabits por segundo (Gbit/s).

Devido ao aumento da largura de banda, espera-se que as redes 5G não atendam exclusivamente a telefones celulares como as redes movéis existentes, mas também sejam utilizadas como provedoras de serviços gerais de internet para laptops e computadores desktop, competindo com fornecedores de acesso à internet (ISPs) existentes, como internet a cabo, e também possibilitarão novas aplicações em internet das coisas.