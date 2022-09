Jenilson recebe apoio de cooperativistas e profissionais da saúde

O candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) se reuniu com médicos cooperativistas e outros profissionais da saúde no Acre para apresentar suas propostas na noite desta segunda-feira (26).

O evento reuniu diversos profissionais que declararam apoio à sua candidatura, destacando os esforços de Dr. Jenilson enquanto deputado estadual, na defesa da qualidade da saúde no Acre e também lembraram sua dedicação como médico, especialmente no combate à pandemia.

“O Jenilson é o parlamentar mais atuante da nossa Assembleia, hoje está em Rio Branco e amanhã no Jordão, é uma pessoa que não para e além disso, teve a atuação dele na pandemia, quando se dispôs a atuar no Pronto Socorro no momento mais crítico da pandemia, quando nós não tínhamos mais plantonistas e ele se licenciou do parlamento para ir salvar vidas e salvou muitas. Ele é uma pessoa que admiro, independente de bandeira política, está sempre pronto a ajudar o próximo, inclusive já até me fez atender um adversário dele”, disse o Dr. Marcos Vinicius.

“Durante a pandemia ele soube tirar o paletó e colocar o jaleco para ajudar as pessoas que estavam em situação de desespero e afetadas emocionalmente”, completou o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Guilherme Pulicci.

O cooperativista da área rural, Valdomiro Rocha, também participou do evento e destacou o apoio dado por Dr. Jenilson para a área.

“O Jenilson é um companheiro de longas datas na Assembleia Legislativa, um porta voz na Assembleia que sempre impediu a aprovação de leis que prejudiquem o cooperativismo e responsável por projetos aprovados que nos beneficiam e por isso o apoio e peço que os cooperativistas também votem para que ele possa nos representar no Congresso”.

O candidato agradeceu o apoio recebido e disse que continuará se esforçando para representar os interesses da população acreana no Senado.

“A minha vida como deputado aqui no Acre tem sido uma vida de doação, estou deputado pelo meu segundo mandato sendo o mais produtivo do parlamento nos últimos quatro anos, me dediquei a votar e apresentar propostas que trouxessem melhorias para o povo, sempre votei a favor do servidor da saúde, independente de qual Governo fosse, além disso, tenho essa outra missão que a vida me deu que é a medicina, e tenho buscado exercer essa que é minha profissão, da melhor forma possível, na pandemia, por exemplo, eu poderia ter ficado na Assembleia apenas apontando o que o Governo deveria fazer, mas fui para dentro dos hospitais ajudar meus colegas médicos que estavam sobrecarregados e salvar vidas. No Senado terei a mesma dedicação para ajudar nosso estado e nossa gente”, garantiu Dr. Jenilson Leite.